В Госдуме усомнились, что «Самолет» получит помощь из бюджета

Поддержка «Самолету» вряд ли будет предоставлена за счет бюджета, говорить о том, что «существуют некие свободные деньги, которые можно просто так отдать», нельзя, считают депутаты

Поддержка девелоперу «Самолет», за которой компания обратился в правительство, вряд ли будет выделена за счет бюджетных средств, заявил в эфире Радио РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я думаю, что бюджетные деньги на этот процесс точно не будут запущены», — сказал он. По словам Аксакова, возможны разные варианты реструктуризации, «они могут осуществляться с помощью, например, ценных бумаг». «[Поддержка], она может быть не обязательно финансовая, а поддержка в проведении процедур, связанных с реструктуризацией долга», — отметил он.

Аксаков считает, что решение для «Самолета» будет найдено, «важно, чтобы сама компания объективно попала в сложную ситуацию, а не по причине злоупотребления, каких-то нарушений законодательства».

«Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает первое место в России. Группа компаний обратилась в правительство с просьбой предоставить ей льготный кредит или иной «стабилизационный инструмент» в размере 50 млрд руб. на срок до трех лет. Как говорится в письме девелопера, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину, средства необходимы для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами. Оптимизация финансирования, для которой «Самолет» обратился за поддержкой к государству, поможет не допустить «кратной индексации цен» на строящееся жилье, сообщила компания.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по бюджету Виктор Селиверстов отметил, что сумма в 50 млрд руб. эквивалентна годовому бюджету «небольшого, даже, наверно, среднего субъекта Российской Федерации», «небольшой области или республики». По мнению парламентария, «сказать, что существуют некие свободные деньги, которые можно просто так вот вытащить и отдать», нельзя.

Комментируя обращение «Самолета» за господдержкой, Селиверстов заявил, что у компании есть финансовая дыра, которую нужно закрыть. «И они предлагают закрытие вот таким простым способом. А когда она накапливалась, эта дыра, о чем они думали, интересно?», — задался он вопросом.

По мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, бюджет сейчас «не в том положении», чтобы поддерживать бизнес, даже системно значимый. «Конечно, с одной стороны, кажется, что государство не должно поддерживать частный бизнес. Кто умер, тот умер, и сам виноват», — сказала она, в то де время отметив, что в случае возможного банкротства одного из крупнейших игроков на рынке защита людей, оставшихся без жилья, «ляжет на плечи государства».

Разворотнева считает, что государство могло бы помочь застройщикам, выкупая квартиры под формирование социального фонда. «Такое развитие событий, оно могло бы пойти на пользу всем. А вот просто поддерживать бизнес, который потом будет опять неэффективно продолжать работать, ну, никакого бюджета на это не хватит», — заключила она.