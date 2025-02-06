У петербургского бизнеса финской Tikkurila сменился владелец
У ООО «Тиккурила» — юридического лица российского бизнеса финского производителя лакокрасочных изделий Tikkurila — сменился владелец, следует из данных ЕГРЮЛ.
С 5 февраля 100-процентной долей владеет АО «Смартбизнесгрупп». Эта организация зарегистрирована в Москве в сентябре прошлого года, основным видом деятельности у нее указано производство изделий из бетона для использования в строительстве.
В тот же день сменился гендиректор ООО «Тиккурила» — им стал Александр Суднев. Согласно данным сервиса «РБК Компании», Александр Суднев также является временно исполняющим обязанности гендиректора АО «ИстКульт Можайск», производителя газобетонных блоков, и гендиректором в ООО «Эн Эр Джи Групп», основным видом деятельности которого является деятельность головных офисов.
РБК направил запрос в ООО «Тиккурила».
До этого единственным владельцем петербургского ООО «Тиккурила» была финская Tikkurila Oyj. Российская компания управляла бизнесом финской компании в России, в частности двумя лакокрасочными заводами в Петербурге, отмечает «РБК Петербург».
По итогам 2023 года выручка «Тиккурила» составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб. Годом ранее при выручке 10,9 млрд руб. компания показала убыток на 2,3 млрд.
В 2022 году Tikkurila заявила о планах уйти с российского рынка. В 2024 году «Тиккурила» сменила название бренда краски на Tikkivala.
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