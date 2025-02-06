У петербургского бизнеса финской Tikkurila сменился владелец

Владельцем «Тиккурила» с 5 февраля стало московское АО «Смартбизнесгрупп», специализирующееся на производстве изделий из бетона. Также сменился гендиректор компании. Финская Tikkurila планировала уйти из России в 2022-м

Производство лакокрасочных материалов на концерн Tikkurila, Санкт-Петербург (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

У ООО «Тиккурила» — юридического лица российского бизнеса финского производителя лакокрасочных изделий Tikkurila — сменился владелец, следует из данных ЕГРЮЛ.

С 5 февраля 100-процентной долей владеет АО «Смартбизнесгрупп». Эта организация зарегистрирована в Москве в сентябре прошлого года, основным видом деятельности у нее указано производство изделий из бетона для использования в строительстве.

В тот же день сменился гендиректор ООО «Тиккурила» — им стал Александр Суднев. Согласно данным сервиса «РБК Компании», Александр Суднев также является временно исполняющим обязанности гендиректора АО «ИстКульт Можайск», производителя газобетонных блоков, и гендиректором в ООО «Эн Эр Джи Групп», основным видом деятельности которого является деятельность головных офисов.

РБК направил запрос в ООО «Тиккурила».

До этого единственным владельцем петербургского ООО «Тиккурила» была финская Tikkurila Oyj. Российская компания управляла бизнесом финской компании в России, в частности двумя лакокрасочными заводами в Петербурге, отмечает «РБК Петербург».

По итогам 2023 года выручка «Тиккурила» составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб. Годом ранее при выручке 10,9 млрд руб. компания показала убыток на 2,3 млрд.

В 2022 году Tikkurila заявила о планах уйти с российского рынка. В 2024 году «Тиккурила» сменила название бренда краски на Tikkivala.