Акции Tesla резко подешевели на фоне проблем на заводе в КНР

По мнению экспертов, это связано в том числе с переоцененностью ценных бумаг автопроизводителя

Фото: David Zalubowski / AP

Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% - с 845 до 704 долларов. Позже ситуация немного стабилизировалась, и падение сократилось до 17%. К моменту закрытия торгов акции Tesla продавались по 734 доллара.

Падение стало следствием сообщения, которое опубликовал в китайской социальной сети Weibo вице-президент Tesla Тао Лин. Он сообщил, что поставки автомобилей с завода в Шанхае будут временно прекращены, а возобновление работы производства ожидается 10 февраля. Закрытие завода объясняется требованиями китайских властей распустить рабочих из-за карантина, связанного с коронавирусом.

Как сообщает агентство Reuters, несмотря на значительное падение котировки Tesla все равно на 25% выше чем неделю назад, когда компания отчиталась о квартальной прибыли.

Аналитик компании Needham Раджвинда Джилл объяснил снижение стоимости акций не только проблемами на заводе в Шанхае, который Илон Маск называл важным звеном в плане производить по 500 тыс. автомобилей в год, но и общей переоцененностью бумаг. По его словам, Tesla росла быстрей Amazon, Apple и Alphabet, хотя серьезных предпосылок для этого не было.

По последней информации число умерших от коронавируса в континентальном Китае превысило 550. Большинство из них погибли в провинции Хубэй.