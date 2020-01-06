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Бизнес ,  
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WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить панибратство
Уволенный руководитель компании поощрял совместные походы по барам и служебные романы.
Фото: Richard Vogel / AP

Новый CEO McDonald’s Крис Кемпчински решил изменить систему взаимоотношений между сотрудниками компании, утверждает Wall Street Journal. Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников говорят, что глава McDonald’s не согласен с политикой предыдущего руководителя, допускавшего флирт на рабочих местах и совместные посиделки в барах.

О стремлении Кемпчински изменить культуру компании свидетельствуют и результаты его встреч с сотрудниками McDonald’s из США, Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии. Также собеседники WSJ отмечают, что будучи главой американского McDonald’s новый CEO не позволял себе панибратства с другими сотрудниками. Отец двух детей на встречах с сослуживцами рассказывал о семейных традициях и своем католическом воспитании.

«Я буду наблюдать за каждым топ-менеджером и спрашивать себя, соответствуют ли они нашим ценностям. Если нет, то их в руководстве не будет», — говорил Кемпчински.

Желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано и с целым рядом внутренних скандалов. Например, прежний CEO McDonald’s Стив Истербрук в ноябре был уволен после того, как стало известно о его романе с одной из сотрудниц. Подобное поведение было запрещено правилами компании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: McDonald's
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