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«Гуру развивающихся рынков» Марк Мобиус объявил об уходе на пенсию
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«Гуру развивающихся рынков» Марк Мобиус объявил об уходе на пенсию
Бизнес, 07:34
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«Гуру развивающихся рынков» Марк Мобиус объявил об уходе на пенсию
Один из самых знаменитых инвесторов мира, Марк Мобиус выйдет на пенсию в конце января. Сейчас ему 81 год. Заслуга Мобиуса в том, что он обратил внимание глобальных инвестиционных компаний на развивающиеся рынки, отмечает Bloomberg
Марк Мобиус (Фото: Richard Brian / Reuters)

Председатель правления управляющей компании Templeton Emerging Markets Group (TEMG), легендарный инвестор Марк Мобиус оставит свой пост 31 января, говорится в сообщении на сайте компании Franklin Templeton Investments. Мобиусу 81 год.

«Нет ни одного человека в мире, который бы ассоциировался с инвестициями на развивающихся рынках больше, чем Марк Мобиус», — отметил глава и исполнительный директор Franklin Templeton Investments Грег Джонсон.

Мобиус известен как мировой авторитет в области инвестиций на рынках Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки отмечает Bloomberg. В 2009 году он верно предсказал начало финансового кризиса в Азии, и скупал акции российских компаний после кризиса 1998 года. Мобиус также был одним из первых инвесторов, который оценил Африку как перспективный рынок, создав в 2012 году инвестиционный фонд Templeton Africa Fund.

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Около 250 дней в году он путешествовал на своем частном самолете, посещая предприятия в разных странах, чтобы оценить их инвестиционную привлекательность. «Хотя некоторые люди, вероятно, жалеют меня за то, что у меня нет дома, нет семьи и личной жизни, мой эксцентричный образ жизни предлагает неисчислимые возможности для разнообразия, стимуляции и творчества», — цитирует его Bloomberg.

Марк Мобиус родился в 1936 году. Он получил степень бакалавра по искусству и степень магистра в области связи и телекоммуникаций в Бостонском университете, а затем получил степень по экономике и политическим наукам в Массачусетском технологическом институте.

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Свою финансовую карьеру в Южной Корее и Таиланде, затем открыл собственную консалтинговую компанию в Гонконге, после краха которой ушел работать во Franklin Templeton Investments. В этой британской инвестиционной компании Мобиус проработал в общей сложности более 30 лет — с 1987 года.

В последние годы он постепенно уходил от управления компанией. Так, в 2015 году он оставил пост ведущего управляющего Templeton Emerging Markets Investment Trust, однако оставался на посту исполнительного президента международной управляющей компании Templeton Emerging Markets Group (TEMG) еще год. Даже после передачи этого поста Стивену Доверу он продолжал консультировать компанию.

Мобиус написал более десяти книг по инвестициям и экономике, в том числе знаменитую «Руководство инвестора по развивающимся рынкам» (1994). За свою карьеру он получил множество наград и званий. В частности, в 2011 году журнал Bloomberg Markets назвал его одним из самых влиятельных людей 2011 года.

Под управлением TEMG по данным на 30 сентября 2017 года находились активы на $28 млрд в 20 отделениях компании по всему миру.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Марк Мобиус , пенсия
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