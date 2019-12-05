Росгосцирк переделает свои общежития по всей стране в отели экономкласса

Росгосцирк привлечет инвесторов для реновации своих общежитий и превращения их в отели. Это часть стратегии развития госкомпании, которая хочет за 6 лет нарастить выручку до ₽5,7 млрд. На реализацию плана нужно ₽16 млрд из бюджета

Владимир Шемякин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), которая управляет 43 цирками по всей России, разработала дорожную карту своего развития до 2024 года (документ есть у РБК). Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин пояснил,

что дорожную карту утвердила коллегия Минкультуры в октябре. В марте 2020 года на ее основе планируется принять стратегию развития Росгосцирка, реализация которой должна вывести госкомпанию на самоокупаемость.

Суть проекта

Одной из мер по улучшению экономической эффективности Росгосцирка станет реновация общежитий. В дорожной карте указано, что Росгосцирк планирует превратить свои общежития в разных городах России в федеральную сеть отелей экономкласса под брендом «Арена». Всего планируется открыть 17 гостиниц в обновленных общежитиях в Москве, Сочи, Петербурге, Красноярске, Челябинске, Уфе, Ростове, Новокузнецке и других городах. Фактически общежития уже функционируют как гостиницы, уточнил Шемякин. Сейчас в них насчитывается 2,5 тыс. номеров, в том числе 150 в московской гостинице.

Для реновации общежитий, по подсчетам Росгосцирка, потребуется 1,44 млрд руб, из которых только 62 млн руб. планируется потратить из федерального бюджета, остальное — за счет привлечения частных инвесторов. С инвесторами заключат концессионное соглашение, следует из дорожной карты. Будет ли это одно соглашение, в которое войдут все будущие отели, или Росгосцирк планирует найти нескольких операторов, в документе не уточняется.

По словам Шемякина, для заключения концессионного соглашения нужно получить согласование Росимущества, Минкультуры, Минфина и других ведомств. Если согласование получено не будет, тогда Росгосцирк планирует провести ремонт за счет бюджета, а после этого передаст сеть под управление оператору. Заключение концессионного соглашения, по оценке Шемякина, возможно во второй половине следующего года, до этого госкомпания начнет ремонт на отдельных объектах.

«Все гостиницы требуют ремонта: одни — косметического, другие придется полностью перестраивать. Часть гостиниц — это пристройки к циркам, которые невозможно отделить от зданий», — говорит Шемякин. По его словам, изначально эти помещения предназначались для размещения гастролирующих актеров цирка, и после создания сети гостиниц размещение таких гостей останется в приоритете — для них будут предусмотрены льготные условия оплаты.