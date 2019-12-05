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Росгосцирк переделает свои общежития по всей стране в отели экономкласса
Росгосцирк привлечет инвесторов для реновации своих общежитий и превращения их в отели. Это часть стратегии развития госкомпании, которая хочет за 6 лет нарастить выручку до ₽5,7 млрд. На реализацию плана нужно ₽16 млрд из бюджета
Владимир Шемякин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), которая управляет 43 цирками по всей России, разработала дорожную карту своего развития до 2024 года (документ есть у РБК). Гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин пояснил,
что дорожную карту утвердила коллегия Минкультуры в октябре. В марте 2020 года на ее основе планируется принять стратегию развития Росгосцирка, реализация которой должна вывести госкомпанию на самоокупаемость.

Суть проекта

Одной из мер по улучшению экономической эффективности Росгосцирка станет реновация общежитий. В дорожной карте указано, что Росгосцирк планирует превратить свои общежития в разных городах России в федеральную сеть отелей экономкласса под брендом «Арена». Всего планируется открыть 17 гостиниц в обновленных общежитиях в Москве, Сочи, Петербурге, Красноярске, Челябинске, Уфе, Ростове, Новокузнецке и других городах. Фактически общежития уже функционируют как гостиницы, уточнил Шемякин. Сейчас в них насчитывается 2,5 тыс. номеров, в том числе 150 в московской гостинице.

Для реновации общежитий, по подсчетам Росгосцирка, потребуется 1,44 млрд руб, из которых только 62 млн руб. планируется потратить из федерального бюджета, остальное — за счет привлечения частных инвесторов. С инвесторами заключат концессионное соглашение, следует из дорожной карты. Будет ли это одно соглашение, в которое войдут все будущие отели, или Росгосцирк планирует найти нескольких операторов, в документе не уточняется.

По словам Шемякина, для заключения концессионного соглашения нужно получить согласование Росимущества, Минкультуры, Минфина и других ведомств. Если согласование получено не будет, тогда Росгосцирк планирует провести ремонт за счет бюджета, а после этого передаст сеть под управление оператору. Заключение концессионного соглашения, по оценке Шемякина, возможно во второй половине следующего года, до этого госкомпания начнет ремонт на отдельных объектах.
«Все гостиницы требуют ремонта: одни — косметического, другие придется полностью перестраивать. Часть гостиниц — это пристройки к циркам, которые невозможно отделить от зданий», — говорит Шемякин. По его словам, изначально эти помещения предназначались для размещения гастролирующих актеров цирка, и после создания сети гостиниц размещение таких гостей останется в приоритете — для них будут предусмотрены льготные условия оплаты.

Шемякин отметил, что сейчас Росгосцирк ведет переговоры с крупными инвесторами, которые заинтересованы в проекте сети гостиниц, но их имен он не раскрыл.

Пакетное предложение для инвестора будет интереснее в первую очередь для самого Росгосцирка, уверена руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. «В противном случае у него есть риск остаться с таким неликвидом на руках, как номера в Магнитогорске. Москву и Санкт-Петербург, безусловно, «возьмут» в первую очередь», — поясняет Смирнова.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова говорит, что поиск инвестора — логичная мера для Росгосцирка. «Гостиничные активы не являются целевым бизнесом компании. Многие объекты существенно устарели, являются убыточными и нуждаются хотя бы в минимальном ремонте. Данная мера позволит привлечь инвестиционные средства на обновление средств размещения, коммерциализировать их деятельность, а также переложить существующие операционные расходы на концессионера», — поясняет Уханова.

Смирнова отмечает, что плюсами проекта является его широкая география и то, что здания уже существуют и в них можно будет относительно быстро начать работать. «Кроме того, можно сэкономить на затратах по сравнению с новым строительством. Экономичный формат востребован во всех регионах, он проще адаптируется к рынку. Очевидные минусы — это разнородность активов и их состояние: в одних ремонт был проведен на более высоком уровне, в других — нет», — говорит она.

Инициатор проекта

Росгосцирк объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В компании работают около 4,5 тыс. сотрудников, в представлениях цирков задействованы 1,4 тыс. животных. Компания принадлежит государству и подконтрольна Минкультуры. В 2018 году выручка Росгосцирка составила 2,6 млрд руб., при этом компания закончила год с убытком в 1 млрд руб.

Стратегия развития Росгосцирка должна улучшить финансовое положение госкомпании. По плану компании ее выручка по итогам 2019-го составит 2,9 млрд руб., по итогам 2024-го вырастет до 5,7 млрд руб., а компания выйдет на самоокупаемость. Сейчас из всех цирков под управлением компании только 14 находятся в хорошем состоянии, указано в дорожной карте. В 2024 году таких цирков должно стать 30. В том числе планируется с нуля построить два новых инновационных цирка в Петербурге и Москве в 2020–2022 годах. Средняя цена билета за шесть лет возрастет с 1150 до 1500 руб., а загрузка зала — с 56 до 65%.

Чтобы добиться таких результатов, Росгосцирку, согласно дорожной карте, нужно 17,9 млрд руб. на развитие инфраструктуры, из которых 16,4 млрд руб. — бюджетные деньги. Планируется, что основная часть (7 млрд руб.) поступит в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Кроме того, цирки рассчитывают получить 6,2 млрд руб. через нацпроект «Культура» и 2 млрд руб. в виде федеральных субсидий. На региональные бюджеты в дорожной карте приходится 940 млн руб.

Кроме развития инфраструктуры, цирковая компания планирует сделать более эффективным механизм продажи своих билетов, создать не менее 20 новых цирковых программ и избавиться от непрофильных активов.

Авторы: Надежда Федорова, Елизавета Ефимович
Теги: Недвижимость
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