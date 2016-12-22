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Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
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Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
Бизнес, 05 дек, 23:13
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Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике
DEA купит Sierra Oil & Gas, которая владеет 40%-ной долей в крупном месторождении нефти в Мексиканском заливе. Сумму сделки стороны не раскрывают, по данным СМИ, речь идет о $500 млн
Михаил Фридман (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA. Сторонам предстоит заручиться согласием властей Мексики и выполнить другие условия, но компания ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2019 года.

Средства на покупку предоставит LetterOne, также основанная Фридманом.

Соглашение о покупке, говорится в сообщении Sierra, стороны подписали 4 декабря. Компания также раскрыла, что после покупки Sierra будет интегрирована в состав «дочки» DEA — Deutsche Erdoel México. Совокупный портфель будет состоять из десяти лицензий на разведку нефти и одной — на добычу. Размер инвестиций в эти объекты оценивается в $2 млрд на протяжении следующих пяти лет.

Общая площадь локаций, где Sierra обладает правом вести разведку — 9,4 тыс. кв. км, отмечается в сообщении DEA. Среди активов — 40%-ная доля в нефтяном месторождении Зама, запасы которого оцениваются в 400-800 млн б.н.э. Начало добычи на этом участке запланировано на 2022-2023 годы.

Источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров о покупке компании, сказал, что сумма сделки составит около $500 млн. Агентство также отмечает, что сделка станет крупнейшей в области нефтедобычи в Мексике с тех пор, как нефтяной сектор страны был открыт для иностранных инвесторов в 2013 году.

LetterOne была основана Фридманом и Германом Ханом в 2013 году для инвестрования средств от продажи доли в ТНК-BP ($14 млрд).
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Михаил Фридман
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