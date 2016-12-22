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Бизнес , 04:10
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«Русал» сообщил о росте чистой прибыли на 98,1% за девять месяцев
Чистая прибыль ОК «Русал» за первые девять месяцев 2018 года выросла на 98,1% по сравнению с показателями прошлого года. В компании объяснили это ситуацией на рынке алюминия
Фото: Vincent Yu / AP

В соответствии с отчетностью «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первые девять месяцев этого года чистая прибыль компании составила ​ ​$1,549 млрд, что на 98,1% больше, чем в январе-сентябре прошлого года. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах, который есть в распоряжении РБК.

При этом выручка компании за третий квартал увеличилась на 18,6% и составила $2,918 млрд, а за девять месяцев текущего года — на 9,16%, до $7,915 млрд.

Росту финансовых показателей способствовал нарастающий дефицит алюминия за пределами Китая и самое существенное за десять лет снижение запасов металла, что привело к росту цен, которые находятся на максимумах.

В «Русале» также пообещали продолжить мониторинг влияния санкций на бизнес, указав на «очень высокую» вероятность негативных последствий.

«Текущая ситуация на рынке отражает влияние санкций, объявленных OFAC 6 апреля 2018 года. В нынешних условиях любой актуальный или сделанный ранее прогноз не может рассматриваться как достоверный и может утратить свою актуальность в силу продолжающихся изменений на рынке в отчетный период», указывается в сообщении.

В апреле 2018 года Минфин США включил Дерипаску и его основные активы в санкционный список SDN, призвав контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки. В очередной раз дедлайн был продлен 12 октября.
Автор: Артем Филипенок
Теги: «Русал»
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