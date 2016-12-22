СМИ узнали о принятом в правительстве решении по продаже алкоголя на АЗС

Правительство согласилось вернуть на заправки пиво и вино, сообщают «Ведомости». По данным издания, решение было принято в сентябре, даны соответствующие поручения

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Решение по возврату торговли алкоголем на автозаправочных станциях было принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали «Ведомостям» один из участников встречи, человек, знающий об этом от другого участника встречи, а также сотрудник одной из нефтяных компаний. Информацию подтверждают и два федеральных чиновника. По их словам, речь идет о согласии правительства на продажу на АЗС слабого алкоголя.

Со ссылкой на представителя Козака издание уточняет, что предложения по возврату пива и вина на АЗС обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка. По словам собеседника, цель предложений — повысить рентабельность компаний. Он добавил, что даны соответствующие поручения.

В Минфине и Минтрансе не ответили на запросы Ведомостей». Так же поступили и в ряде нефтяных компаний, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть. Не ответили на запросы издания и представители ретейлеров — X5 Retail Group, «Ашана», «Магнита», «Дикси».

Закон, который запрещает продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях, был принят в 2011 году. Идея вернуть алкоголь на АЗС рассматривается уже не первый год. В мае «Коммерсантъ» писал, что в Минфине и Минэкономразвития поддерживают возврат продажи алкоголя на заправках. В министерствах считают, что запрет не привел к нужному эффекту, сообщало издание.

В апреле, как сообщал ТАСС, глава Независимого топливного союза, объединяющего 38 компаний-владельцев АЗС, Павел Баженов направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева письмо с просьбой разрешить продавать алкоголь на АЗС. Он объяснял, что из-за низкой маржинальности торговли бензином владельцам заправочных станций придется повышать цены. Разрешение на продажу спиртного, по его словам, позволит притормозить рост цен на топливо.