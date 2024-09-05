«Аэрофлот» вновь повысил прогноз по перевозкам в 2024 году

«Аэрофлот» повысил прогноз по перевозкам в 2024 году до 55 млн пассажиров. В прошлый раз авиакомпания пересматривала показатель в июне

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вновь повысила прогноз по перевозкам пассажиров в 2024 году. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы растем быстрее рынка. По итогам всех отработанных месяцев 2024 года показывали рост на 21,4–22%. В летние месяцы — июль—август — темпы чуть снизились с учетом высокой базы прошлого года. Но в целом у нас нет сомнений, что мы достигнем цифры 55 млн человек. Соотношение ВВЛ и МВЛ (внутренних и международных рейсов. — РБК) в наших перевозках в среднем по 2024 году составляет примерно 70% на 30%», — рассказал Александровский.

В целом авиационный рынок в первой половине 2024 года растет на 8%, уточняет топ-менеджер, а авиакомпания «Аэрофлот» — на 21,4%. «В следующем году сложно будет ожидать таких же объемов роста без дополнительных самолетов, так как группа в 2024 году вышла на рекордные значения по интенсивности эксплуатации самолетов, налету на парк и загрузке рейсов. Задача будет как минимум сохранить текущий уровень», — добавил Александровский.

В прошлый раз «Аэрофлот» повышал прогноз по перевозкам в июне этого года — с 50 млн человек до 53 млн.

Парк самолетов

«Аэрофлот» в ходе переговоров с иностранными лизингодателями потенциально готов завершить страховое урегулирование по всему принадлежащему им парку группы — это еще 133 самолета, также рассказал Александровский.

Российские авиакомпании были вынуждены выкупать парк, принадлежащий западным лессорам, из-за санкций, наложенных на авиаотрасль в 2022 году после начала военной операции на Украине. В 2022 — начале 2024 года группа выкупила в российскую собственность или урегулировала претензии по 101 судну. Парк «Аэрофлота» насчитывает 171 самолет, всей группы — 349. Часть парка сдают в аренду российские лизингодатели.

Минтранс в этом году запрашивал у правительства еще 295 млрд руб. из ФНБ на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность. Но деньги выделены не были.

«Вопрос финансирования пока находится на стадии обсуждения, согласования. Могу выделить 36 самолетов от китайских лизингодателей — это то, что наиболее вероятно в первую очередь будет регулировано», — пояснил гендиректор «Аэрофлота». По его словам, для завершения страхового урегулирования по оставшимся самолетам необходимо порядка 350 млрд руб. Еще два самолета Boeing 737 «Победы», входящей в государственную авиагруппу, будут урегулированы за счет чистой прибыли лоукостера, уточнил он.