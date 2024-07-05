«Ъ»: Россия начала импорт вин из Белоруссии с названиями, как у европейских

Россия начала импорт вин из Белоруссии с названиями, как у европейских

Два российских алкогольных дистрибутора получили право ввозить в страну вина от Минского завода виноградных вин, названия которых схожи с европейскими. В России повышают пошлины на вина недружественных стран

Фото: Helmut Fricke / dpa / ТАСС

Несколько российских импортеров получили право на ввоз вин из Белоруссии производства Минского завода виноградных вин (МЗВВ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные реестра Росаккредитации.

1 июля дистрибутор «Винтренд Ритейл Групп» (ВРГ) получил декларацию, позволяющую ему импортировать в Россию тихие вина «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг» от МЗВВ и еще одно игристое — «Глера Спуманте Экстра Драй». В апреле импортер «Алко трейд логистик» получил право на ввоз вина Airen Tres Amigos от минского завода.

«Ъ» отмечает, что названия этих вин схожи с названиями европейских. Например, Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi или Tres Amigos от испанских Garcia Carrion и DCOOP. Рислинг и Грюнер Вельтлинер — это названия сортов винограда, которые также наиболее распространены в европейских странах.

МВЗЗ производит не только вина, но и водку (например, «Жерар Депардье», которую изготавливают под контролем этого французского актера), шампанское («Советское»), вермуты (Maldini Bianco и Maldini Rosso), бальзамы («Черный знахарь» и Herbata Strong), ликеры («Хмельная маракуйя», Cremossa и др.) сидры (Apple Jack и Le Bruit). Завод работает с 2000 года.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что МЗВВ, вероятно, копирует европейские марки вина, так как потребители редко обращают внимание на этикетку. Он усомнился в том, что эта схема используется для реэскпорта, как предположил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. По его словам, МЗВВ может выступать как логистическое плечо между реальным производителем и дистрибутором. По словам Шапкина, реэкспорт через третьи страны нерентабелен.

В конце июня «РБК Вино» узнал, что профильные ведомства — среди них Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз — обсудили возможность увеличения ставки ввозной пошлины на вино из недружественных стран с 20 до 25% с августа этого года. Обсуждался и пересмотр размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина), ее предложили повысить с $1,5 до $2 за литр.

Один из источников отметил, что такие меры являются контрсанкционными «в ответ на антироссийскую политику». Они «будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство», отметил он.

В прошлом августе пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20%, что дало определенный эффект. «Очередное решение в этом направлении позволит выравнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино. Важно продолжать защищать внутренний рынок, сохраняя комфортные условия для импорта из дружественных стран, что обеспечит привычный ассортимент для потребителей и сдержит цены», — добавил собеседник «РБК Вино».