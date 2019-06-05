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В России стали меньше производить заменители сыра
Впервые за пять лет в России снизилось производство сырных продуктов с заменителем молочного жира. Выпуск настоящего сыра, наоборот, продолжает расти. Это стало и следствием борьбы с фальсифакатом, признают в отрасли
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В январе—апреле 2019 года российские производители выпустили 57,9 тыс. т сыров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных Минсельхозом данных Росстата.

Параллельно упало производство так называемых сырных продуктов — содержащих молоко и произведенных по технологии сыра, но в которых часть молочного жира заменена другими компонентами, прежде всего растительными жирами. Таких продуктов в первые четыре месяца 2019 года было выпущено 57,3 тыс. т, что на на 7,6% меньше, чем годом ранее.

Производство сырных продуктов снизилось впервые за пять лет, указывает Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Например, в 2018 году, по данным Минсельхоза, выпуск сырных продуктов увеличился на 5,4%, до 190 тыс. т, в 2017-м — на 8,2%, до 182 тыс. т.

До 2014 года доля сырных продуктов в рационе россиян, по словам Белова, была небольшой, но с введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США, а также из-за экономического кризиса тренд изменился. В категории сырных продуктов, которые стоят, как правило, дешевле изделий из цельного молока, начался активный рост. Потребление традиционных сыров при этом стагнировало.

В этом году растет производство не только различных видов сыров, но и творога и йогуртов, чему способствует «постепенное изменение предпочтений потребителей», говорится в материалах Минсельхоза. В министерстве не ответили на запрос РБК.

Россельхознадзор предлагает свою трактовку событий. Снизившееся производство сырных продуктов, по мнению представителя ведомства Юлии Мелано, обусловлено тремя причинами: неминуемым вхождением молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», «активной работой с потребителем через СМИ», а также «интенсивной практикой Россельхознадзора, который отзывал у недобросовестных производителей декларации о соответствии качества на молочную продукцию, в том числе на сыры».

Ожидаемое полноценное внедрение системы «Меркурий» могло сыграть определенную роль в снижении производства сырных продуктов, признает Белов. Система призвана прослеживать движение продукции от «поля до прилавка», с 1 июля этого года в ней будет учитываться готовая молочная продукция, что позволит изменить ситуацию с некорректной маркировкой продукции.

Сейчас система «Меркурий» контролирует только поступление сырого молока переработчикам, но не выход готовой продукции, указывает Дмитрий Матвеев, президент группы «Кабош» (входит в пятерку крупнейших в России производителей молока и выпускает более 20 традиционных сортов сыра). Поэтому, по его мнению, «Меркурий» сможет повлиять на динамику сырного производства только после июля.

Как чиновники пытались ограничить потребление продуктов с заменителями молочного жира, как магазины с 1 июля 2019 года должны будут выставлять на полки молокосодержащие продукты и какие категории сыров показали за последние 12 месяцев наибольшую динамику розничных продаж, читайте в материале «РБК PRO».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: сыр, импортозамещение, Минсельхоз, Россельхознадзор
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