В России стали меньше производить заменители сыра

Впервые за пять лет в России снизилось производство сырных продуктов с заменителем молочного жира. Выпуск настоящего сыра, наоборот, продолжает расти. Это стало и следствием борьбы с фальсифакатом, признают в отрасли

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В январе—апреле 2019 года российские производители выпустили 57,9 тыс. т сыров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из опубликованных Минсельхозом данных Росстата.

Параллельно упало производство так называемых сырных продуктов — содержащих молоко и произведенных по технологии сыра, но в которых часть молочного жира заменена другими компонентами, прежде всего растительными жирами. Таких продуктов в первые четыре месяца 2019 года было выпущено 57,3 тыс. т, что на на 7,6% меньше, чем годом ранее.

Производство сырных продуктов снизилось впервые за пять лет, указывает Артем Белов, исполнительный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Например, в 2018 году, по данным Минсельхоза, выпуск сырных продуктов увеличился на 5,4%, до 190 тыс. т, в 2017-м — на 8,2%, до 182 тыс. т.

До 2014 года доля сырных продуктов в рационе россиян, по словам Белова, была небольшой, но с введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США, а также из-за экономического кризиса тренд изменился. В категории сырных продуктов, которые стоят, как правило, дешевле изделий из цельного молока, начался активный рост. Потребление традиционных сыров при этом стагнировало.