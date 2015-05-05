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«Ашан» и «О’Кей» продлили заморозку цен на социально значимые товары
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«Ашан» и «О’Кей» продлили заморозку цен на социально значимые товары
Бизнес, 05 мая 2015, 19:13
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«Ашан» и «О’Кей» продлили заморозку цен на социально значимые товары
Российские торговые сети «Ашан», «О’Кей» и Selgros решили продлить заморозку цен на социально значимые товары. Соответствующие программы начали действовать в начале марта этого года
Фото: REUTERS 2015

​Несколько российских ретейлеров решили продлить программу заморозки цен на социально значимые продукты. Об этом РИА Новости сообщили представители «Ашана», «О’Кей» и Selgros. ​​По словам директора по внешним коммуникациям «Ашана» Марии Курносовой, торговая сеть продлит заморозку цен до конца июня. По ее словам, за два месяца действия программы продажные цены некоторых товаров удалось понизить до 20%.

«До конца июня 2015 года компания «Ашан» продолжает заморозку цен самой низкой категории в каждом из городов присутствия на 20 социально значимых товаров. Как и ранее, цены заморожены на повышение. При понижении закупочных цен будут автоматически понижаться и продажные», — подчеркнула Курносова. Она уточнила, что решения о дальнейшей работе программы будут приниматься в конце июня.

«О'Кей» намерена продлить заморозку цен до 31 мая, однако пока лишь в петербургских супермаркетах. «Мы планируем это делать, так как видим, что ситуация с ценами еще до конца не стабилизировалась. В Санкт-Петербурге, где у компании 50% бизнеса, мы продлеваем заморозку цен на социально значимые товары до 31 мая. По другим городам мы в процессе принятия решения», — рассказали представители ретейлера.

Заморозить цены до конца мая решила и торговая сеть Selgros. «В настоящий момент мы вновь пересмотрели цены на категории социально значимых товаров в сторону уменьшения и продлим заморозку цен до конца мая 2015 года, после чего вновь будем производить анализ цен и пересмотр стоимостей товаров, в зависимости от ситуации, которая будет на рынке», — рассказал представитель ретейлера Андрей Игнатов. Он добавил, что в текущей ситуации торговая сеть стремится поддерживать клиентов и реагировать на снижение закупочных цен, чтобы понижать стоимость товаров в магазинах.

При этом некоторые ретейлеры решили отказаться от продления программы. Так, представители «Ленты» сообщили, что сеть планирует сосредоточиться на своих социальных программах. Представители компании рассказали, что в «Ленте» действует программа «Социальная карта», участниками которой являются более 700 тыс. жителей России. Они получают дополнительные скидки до 13% на 90 видов товаров.

«Список товаров с фиксированной ценой совпадает со списком товаров программы «Социальная карта». Мы решили сосредоточиться на развитии нашей социальной программы и продолжить работу с нашими партнерами по стабилизации цен», — указали представители сети.

В «Ленте» также добавили, что сеть ведет переговоры с поставщиками о понижении отпускных цен на некоторые товары в связи с укреплением рубля. «Мы регулярно проводим промоакции, реализуем социальные программы, сотрудничаем с локальными товаропроизводителями. В конце прошлого года мы запустили линейку товаров «эконом» в категориях «Молочные товары» и «Овощи и фрукты», — отметили в «Ленте».

Российские ретейлеры заморозили цены на корзину из 20 социально значимых товаров на два месяца в начале марта. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Ее поддержали торговые сети «Магнит», X5 Retail Group, Metro Cash&Carry, «Лента», «Ашан» и «Дикси», «O'Кей», «Глобус», «Билла», Selgros, «Вестер» и «Утконос». Программа была одобрена Федеральной антимонопольной службой.

Каждый ретейлер самостоятельно определял состав товаров, цены на которые были заморожены. За основу был взят перечень социально значимых продуктов, утвержденных правительством от 15 июля 2010 года. В него входят некоторые виды мяса и рыбы, мяса птицы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, пшеничная мука, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, гречка, картофель, морковь, белокочанная капуста и другие продукты.

Автор: Елизавета Фохт.
Теги: заморозка цен , продукты , «Ашан» , «О'кей» , Selgros , «Лента»
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