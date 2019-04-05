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«Уралвагонзавод» возобновит выпуск инновационных вагонов

«Уралвагонзавод» (УВЗ) намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента развития гражданской продукции УВЗ Андрей Абакумов, передает корреспондент РБК.

«Производство инновационных вагонов в полной мере начнется в августе этого года, и в наших прогнозах оно продлится не менее еще двух лет подряд», — сказал Абакумов.

Главное отличие инновационного вагона от обычного — в увеличенной нагрузке на ось. Если у обычного вагона этот показатель составляет 23,5 т., то у инновационного — 25 т. «В 2020 — 2021 годы планируем на 90% выйти в инновацию», — добавил он.

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По словам Абакумова, производство инновационных вагонов — перспективная тема. «Скоро на дальние рубежи, возможно, будут пускать поезда только с увеличенной осевой нагрузкой, будут отдавать приоритет в сторону наиболее эффективных перевозок», — пояснил выбор компании Абакумов, добавив, что большую часть инновационного подвижного состава будут составлять полувагоны.

Производство инновационных вагонов на «Уралвагонзаводе» приостановили в сентябре 2018 года. Тогда представитель компании говорил, что на конвейере УВЗ проблематично одновременно выпускать современные и стандартные вагоны, в то время как спрос есть на оба вида. Главный конкурент УВЗ в вагоностроении — Объединенная вагонная компания (ОВК) — выпускает только инновационные вагоны.

В декабре 2018 года стало известно, что госкорпорация «Ростех» покупает 9,33% акций ОВК. В «Ростехе» тогда указывали, что покупка доли ОВК призвана «усилить компетенции дочернего холдинга «Уралвагонзавод» в производстве железнодорожного подвижного состава». Фактическим покупателем пакета акций выступает структура «Уралвагонзавода» — «ОмскВагонМаш».

По словам Абакумова, «Уралвагонзавод» не будет менять модельный ряд выпускаемой продукции после покупки доли у своего конкурента. «Нет, разговор [о пересмотре модельного ряда] не идет абсолютно, конкурировать можно по-разному», — сказал Абакумов.

На вопрос о том, будет ли компания увеличивать долю в ОВК, Абакумов отметил, что любые решения будут приниматься руководством «Ростеха».

Теги: «Уралвагонзавод», вагоны, полувагоны, «Ростех»
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