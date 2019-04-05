«Уралвагонзавод» возобновит выпуск инновационных вагонов

«Уралвагонзавод» (УВЗ) намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента развития гражданской продукции УВЗ Андрей Абакумов, передает корреспондент РБК.

«Производство инновационных вагонов в полной мере начнется в августе этого года, и в наших прогнозах оно продлится не менее еще двух лет подряд», — сказал Абакумов.

Главное отличие инновационного вагона от обычного — в увеличенной нагрузке на ось. Если у обычного вагона этот показатель составляет 23,5 т., то у инновационного — 25 т. «В 2020 — 2021 годы планируем на 90% выйти в инновацию», — добавил он.

По словам Абакумова, производство инновационных вагонов — перспективная тема. «Скоро на дальние рубежи, возможно, будут пускать поезда только с увеличенной осевой нагрузкой, будут отдавать приоритет в сторону наиболее эффективных перевозок», — пояснил выбор компании Абакумов, добавив, что большую часть инновационного подвижного состава будут составлять полувагоны.