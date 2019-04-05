Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Работу интернет-магазина приостановили на 30 дней за продажу товаров без кассовых чеков на сумму более 1 млн руб., в компании производство попросили закрыть в связи с истечением срока давности

Фото: Андрей Любимов / РБК

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах. Это следует из материалов на портале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению, которое там размещено, компанию «Алеко Т» (юрлицо «Плеер.ру») в феврале 2019 года уже привлекали к административной ответственности из-за неприменения контрольно-кассовой техники. Теперь компания, как утверждает суд, повторно нарушила эту норму (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).​ В целом сумма расчетов без использования касс с 19 марта прошлого года по 2 января 2019 года составила 1,2 млн руб., считает обвинение.

Источник ТАСС сообщил, что «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за махинаций с чеками. В частности, ретейлера, по его данным, обвиняют в их подделке. В Федеральной налоговой службе агентству позже сообщили, что соответствующее решение суд принял после проверки, которая была совместно проведена налоговой и ФСБ.

Представитель «Алеко Т», в свою очередь, ​ просил прекратить производство из-за истечения срока давности, а также указывал на то, что сумма выявленных правонарушений не превышает 1 млн руб. Тем не менее в суде эту информацию сочли доказанной. Об этом, согласно постановлению, в том числе свидетельствуют «представленные материалы дела, в том числе заключение эксперта, чеки и др.».

Доводы о пропуске годового срока давности привлечения к административной ответственности судья тем временем нашел несостоятельными, поскольку срок окончания правонарушения установлен 2 января, говорится в документе.​