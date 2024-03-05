Татьяна Бакальчук и Ольга Наумова станут участницами «РБК Диалоги»
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук и бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», глава Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова станут участницами проекта «РБК Диалоги». Встреча пройдет в офлайн-формате, присутствующие смогут в доверительной атмосфере обменяться опытом и подискутировать.
Встреча с Бакальчук и Наумовой состоится 18 марта в 19:00. Модераторами разговора будут заместитель генерального директора РБК Кирилл Лукашук и первый заместитель руководителя объединенной редакции РБК Ирина Парфентьева.
Что мы обсудим:
— Отличается ли и чем «женская» модель управления? Есть ли она и нужна ли?
— Есть ли исключительно «женский» бизнес.
— Как меняется стратегия развития компаний под руководством женщин?
— Есть ли и должен ли у бизнеса быть «гендер» — «мужской» или «женский» бизнес.
— Как крупные компании справляются с кризисными ситуациями.
— Возможно ли развивать национальный бизнес без международных ресурсов.
— Как большой бизнес помогает развивать регионы.
Участники «РБК Диалоги» смогут заранее задать свой вопрос спикеру.
Стоимость участия в мероприятии — 25 тыс. руб. Средства от продажи билетов передадут благотворительному фонду «Подарок ангелу». Встреча пройдет в закрытом формате, запись и публичное распространение информации запрещены.
Подать заявку на участие во встрече с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой можно на сайте «РБК Диалоги».
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