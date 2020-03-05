FESCO продала зернового оператора и вагоны за 3,8 млрд руб.

Группа FESCO, крупнейшим акционером которой является Зиявудин Магомедов, продала бизнес по перевозке зерна банку ВТБ за 3,8 млрд руб. В сделку вошли оператор «Транс-Грейн» и вагоны

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Транспортная группа FESCO продала за 3,8 млрд руб. банку ВТБ оператора «Транс-Грейн», управляющего зерновозами компании.

«В периметр сделки вошли дочерняя компания группы — «Транс-Грейн», а также зерновозы и минераловозы, которыми оперировали другие компании, входящие в группу», — сообщили РБК в пресс-службе FESCO. Речь идет о 4,1 тыс. вагонов, большинство из них находится в аренде и лизинге, 231 — в собственности.

Покупателем стал крупнейший в России железнодорожный зерновой оператор — «Русагротранс», который контролируется ВТБ.

В декабре 2019 года гендиректор FESCO Александр Исурин говорил, что зерновой бизнес для компании стал непривлекателен, поскольку падают объемы перевозки зерна.

Средства от продажи пойдут на инвестиции в профильные активы и снижение долговой нагрузки FESCO. Компания ожидает, что после завершения сделки соотношение чистый долг / EBITDA составит 3,7.