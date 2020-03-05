Кондитерские «Аленка» запустят в формате супермаркетов с продуктами

Холдинг «Объединенные кондитеры» Юрия Гущина расширяет свою розничную сеть. Кондитерские магазины «Аленка» начнут открываться в формате супермаркетов «у дома» и продавать не только конфеты, но и молоко, мясо и другие продукты

Фото: Demian Stringer / ZUMA Wire / ТАСС

Холдинг «Объединенные кондитеры», крупнейший в России производитель кондитерских изделий, запустил сеть магазинов в формате «у дома». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

«Аленка» — собственная розничная сеть «Объединенных кондитеров», открывшаяся в 2015 году, до сих пор специализировалась только на продаже кондитерских изделий. В новых магазинах «у дома» будут продаваться не только сладости, но и более широкий ассортимент продуктов, востребованных у покупателей, — например, молочные и мясные продукты, сообщили в компании.

Всего до конца 2020 года «Объединенные кондитеры» рассчитывают открыть около 100 магазинов нового формата в плотно населенных районах и на важных транспортных узлах Москвы, а затем начнут развивать его в регионах. Первый магазин «Аленка» в новом формате уже открылся в Москве на Краснодонской улице, вл. 46.

Новые торговые точки «не пытаются конкурировать с сетевыми гипермаркетами», подчеркнули в компании. В супермаркетах «Аленка» будут продаваться продукты, которые выпускают в основном «не разрекламированные производители», указано в сообщении. Также в магазинах будут установлены автоматы самообслуживания с развесным мороженым и замороженными смузи, а в дальнейшем появятся диетические товары. Упор в новой сети будет сделан на развитие сервисов самообслуживания, а также систему удаленного обслуживания: к примеру, чтобы покупатель мог сделать и оплатить заказ через смартфон и забрать его в магазине «Аленка» по дороге домой.

Покупатель быстро адаптируется к новому предложению магазинов, бренд "Аленка" ассоциируется с качественной продукцией, поэтому дополнение текущего ассортимента магазинов комплиментарными товарами может быть "вполне здравым решением", считает партнер Deloitte Егор Метелкин. Однако компания, по его мнению, может столкнуться со сложностью в выстраивании цепочки поставок новых видов продукции. "Основная концепция сети сейчас - продажи собственной продукции, когда вся маржа с продаж остается в компании, но закупка у сторонних производителей небольших объемов продукции это совсем другая история", -- объясняет эксперт.