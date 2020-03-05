Кондитерские «Аленка» запустят в формате супермаркетов с продуктами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
Эрдоган объяснил проведение встречи с Путиным в Москве Политика, 14:27 «МегаФон» запускает трейд-ин для смарт-часов Пресс-релиз, 14:27 12 главных ошибок инвестора по версии MarketWatch Quote, 14:16 Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов Спорт, 14:15 В Кремле началась встреча Путина и Эрдогана Политика, 14:15 Шеф ресторана Hide — РБК: «Для повара очень важно пробовать всю еду» Стиль, 14:12 J.P. Morgan оценил уровень возврата с дефолтных бондов Russian Standard Финансы, 14:10 Памфилова объяснила пакетное голосование по Конституции на примере обеда Политика, 14:07 Кремль исключил обсуждение с лидерами фракций досрочных выборов в Госдуму Политика, 14:03 Сколько платят за сострадание и лидерство: исследование McKinsey Pro, 14:02 Кондитерские «Аленка» запустят в формате супермаркетов с продуктами Бизнес, 14:01 Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию Общество, 13:58 Регулирование и налоги. Что будет с биткоином после халвинга Крипто, 13:55 Новак объяснил свой уход с заседания комитета ОПЕК+ Экономика, 13:49
Бизнес ,  
0 

Кондитерские «Аленка» запустят в формате супермаркетов с продуктами

Холдинг «Объединенные кондитеры» Юрия Гущина расширяет свою розничную сеть. Кондитерские магазины «Аленка» начнут открываться в формате супермаркетов «у дома» и продавать не только конфеты, но и молоко, мясо и другие продукты
Фото: Demian Stringer / ZUMA Wire / ТАСС

Холдинг «Объединенные кондитеры», крупнейший в России производитель кондитерских изделий, запустил сеть магазинов в формате «у дома». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении компании.

«Аленка» — собственная розничная сеть «Объединенных кондитеров», открывшаяся в 2015 году, до сих пор специализировалась только на продаже кондитерских изделий. В новых магазинах «у дома» будут продаваться не только сладости, но и более широкий ассортимент продуктов, востребованных у покупателей, — например, молочные и мясные продукты, сообщили в компании.

Всего до конца 2020 года «Объединенные кондитеры» рассчитывают открыть около 100 магазинов нового формата в плотно населенных районах и на важных транспортных узлах Москвы, а затем начнут развивать его в регионах. Первый магазин «Аленка» в новом формате уже открылся в Москве на Краснодонской улице, вл. 46.

Новые торговые точки «не пытаются конкурировать с сетевыми гипермаркетами», подчеркнули в компании. В супермаркетах «Аленка» будут продаваться продукты, которые выпускают в основном «не разрекламированные производители», указано в сообщении. Также в магазинах будут установлены автоматы самообслуживания с развесным мороженым и замороженными смузи, а в дальнейшем появятся диетические товары. Упор в новой сети будет сделан на развитие сервисов самообслуживания, а также систему удаленного обслуживания: к примеру, чтобы покупатель мог сделать и оплатить заказ через смартфон и забрать его в магазине «Аленка» по дороге домой.

Покупатель быстро адаптируется к новому предложению магазинов, бренд "Аленка" ассоциируется с качественной продукцией, поэтому дополнение текущего ассортимента магазинов комплиментарными товарами может быть "вполне здравым решением", считает партнер Deloitte Егор Метелкин. Однако компания, по его мнению, может столкнуться со сложностью в выстраивании цепочки поставок новых видов продукции. "Основная концепция сети сейчас - продажи собственной продукции, когда вся маржа с продаж остается в компании, но закупка у сторонних производителей небольших объемов продукции это совсем другая история", -- объясняет эксперт.

Первый кондитерский магазин под брендом «Аленка» площадью 500 кв. м открылся в 2015 году рядом с фабрикой концерна «Бабаевский». В фирменных магазинах продаются кондитерские изделия, которые выпускают входящие в холдинг фабрики, — в том числе под брендами «Вдохновение», «Аленка», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Мишка косолапый», «Коровка». Сегодня сеть «Аленка» насчитывает более 100 кондитерских супермаркетов в разных регионах. Для сравнения, у сети бутиков шоколада French Kiss 33 точки, а у кондитерского объединения «Славянка» — более 160 точек. О том, что «Объединенные кондитеры» планируют развивать сеть «Аленка» в разных форматах, в том числе в формате супермаркета, сообщалось еще в 2016 году.

В холдинг «Объединенные кондитеры» входят 19 кондитерских фабрик, в том числе «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и кондитерский концерн «Бабаевский». «Объединенные кондитеры» — в числе активов группы «Гута» миллиардера Юрия Гущина. Российский Forbes оценил состояние бизнесмена в 2019 году в $850 млн.

Авторы: Елена Сухорукова, Анна Левинская
Теги: Объединенные кондитеры, супермаркеты, ретейл
Материалы по теме
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Бизнес
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Общество
Потребление сладкого в России побило рекорд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter