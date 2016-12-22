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СМИ узнали о плане Exxon и Chevron продать нефтяные активы в Азербайджане
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СМИ узнали о плане Exxon и Chevron продать нефтяные активы в Азербайджане
Бизнес, 20:18
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СМИ узнали о плане Exxon и Chevron продать нефтяные активы в Азербайджане
Exxon Mobil и Chevron планируют распродать свои доли в крупнейшем в Азербайджане месторождении, узнал Reuters. Они вложились в проект в 1994 году, но инвестиции не оправдались
Фото: Marco Bello / Reuters

Американские нефтекомпании Exxon Mobil и Chevron намерены почти полностью выйти из владения крупнейшим азербайджанским месторождениям, чтобы сфокусироваться на внутреннем рынке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индустрии.

Exxon надеется выручить до $2 млрд с продажи 6,8% доли в шельфовом месторождении Азери-Чираг-Гюнешли в Каспийском море, сказали агентству собеседники. Chevron в заявлении, переданном в Reuters, сообщила, что собирается продать крупную часть своей доли (9,57%) в Азери-Чираг-Гюнешли и 8,9% в нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан.

Пресс-секретарь Exxon Джули Кинг отказалась от комментариев, сославшись на то, что компания «не комментирует рыночные слухи и спекуляции». Представитель азербайджанской государственной нефтяной компании Socar сказал Reuters, что материал Reuters посвящен Exxon, а не Socar, и на этом основании отказался от комментариев.

Иностранные нефтекомпании заключили соглашение с азербайджанскими властями о разработке месторождения Азери-Чираг-Гюнешли в 1994 году. Британская BP получила в проекте 35,7%, норвежская Statoil (ныне Equinor) — 8,5%, японская INPEX — 10,9%, Exxon — 8%, Chevron — 11,2%, Amerada Hess (ныне Hess Express) — 2,7%. Остальные доли контролируют азербайджанские госкомпании и турецкая Turkish Petroleum. Соглашение рассчитано на 30 лет.

​Проект получил поддержку правительства США и западных стран, так как предполагалось, что он снизит зависимость Европы от российской энергетики, но новых запасов на месторождении обнаружить не удалось.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Exxon , Азербайджан , Chevron
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