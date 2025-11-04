ОСК проработает перенос строительства ледокола «Дзержинский» в Петербург

Объединенная судостроительная корпорация прорабатывает перенос строительства военного ледокола «Дзержинский» для погранслужбы ФСБ с Выборгского судостроительного завода на петербургские «Адмиралтейские верфи»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в доверительном управлении банка ВТБ) прорабатывают перенос строительства военного ледокола «Дзержинский» с Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) на петербургские «Адмиралтейские верфи». Об этом рассказали РБК три источника в судостроительной отрасли Санкт-Петербурга.

Один из них говорит, что этот вопрос на неделе обсуждали врио гендиректора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров и гендиректор ВСЗ Сергей Черногубовский. При этом инициатива о переносе заказа идет со стороны руководства ОСК, подчеркивают два источника РБК.

В ОСК отказались от комментариев. В ВТБ и Минпромторге не ответили на запросы. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Ледокол «Дзержинский» (заводской номер 238) заложен на ВСЗ в декабре 2023 года. Он станет четвертым кораблем, построенным по проекту 23550. Первые два (шифр «Арктика») были в заказаны Военно-морским флотом (ВМФ) на «Адмиралтейских верфях» в мае 2016 года. Заказчиком второй пары ледоколов (шифр «Ермак») стала Береговая охрана пограничной службы ФСБ, которая разместила заказ на ВСЗ в июле 2020 года. На данный момент сдан только головной корабль первой пары — «Иван Папанин», заложенный в апреле 2017 года. В сентябре 2025 года он вошел в состав Северного флота ВМФ. Второй корабль проекта «Николай Зубов» спущен на воду в конце 2024 года и достраивается на плаву. Третий (первый на ВСЗ) ледокол «Пурга» спущен на воду в октябре 2022 года. Источник РБК, близкий к ВСЗ, говорит, что на данный момент завод формирует корпус ледокола «Дзержинский» на полупогружной барже «Атлант» в акватории верфи.

Источник, близкий к ОСК, утверждает, что заказ на третий и четвертый ледоколы проекта 23550 «Адмиралтейские верфи» должны были получить еще в 2019 году. Петербургский завод традиционно специализируется на гособоронзаказе — в последнее десятилетие он построил несколько серий дизельных неатомных подводных лодок прибрежной зоны для Тихоокеанского и Черноморского флота. ВСЗ, в свою очередь, специализировался на гражданских ледоколах и рыболовных судах, а по линии гособоронзаказа не работал вообще. Но в 2019 году стало очевидно, что верфи уходят в убытки практически по всем размещенным рыболовным заказам.

«Заводу требовались новые заказы, чтобы покрыть платежи за электричество и другие коммунальные услуги, работу водителей, амортизацию станков и другие накладные расходы. Единственной внятной альтернативой для ВСЗ на тот момент были военные ледоколы для пограничной службы — предприятие ранее строило суда ледового класса для Росморпорта и «Газпром нефти». В итоге ВСЗ удалось выиграть борьбу за эти контракты», — рассказывает собеседник, близкий к ОСК.

Он оценивает стоимость «Дзержинского» в текущих ценах в 25 млрд руб. Ранее сообщалось, что контрактная цена ледокола «Пурга», который также строится на ВСЗ, составляет 18 млрд руб.

Собеседник, близкий к ВСЗ, говорит, что перенос строительства, если он состоится, будет сопровождаться трудоемкой бумажной работой. «Технически перетащить корпус строящегося «Дзержинского» в Санкт-Петербург не сложно. Сложнее решить вопросы с переориентацией поставок материалов и оборудования на «Адмиралтейские верфи»: ВСЗ уже заказал значительную их часть для строительства. Также нужно будет решить вопрос с авансовыми «крашеными» деньгами, полученными ВСЗ от заказчика», — говорит он.

Ранее строящиеся заказы уже передавались от одной верфи ОСК другой. В 2017 году петербургский Балтийский завод передал недостроенный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейские верфи». Балтзавод был загружен строительством серией атомных ледоколов 22220 для ФГУП «Атомфлот», на достройку «Черномырдина» не хватало рабочих рук.

ВСЗ в 2024 году получил по РСБУ 783,6 млн руб. чистой прибыли против 685,8 млн руб. чистого убытка годом ранее. Выручка предприятия за 2024 год увеличилась на 34,7%, до 16,3 млрд руб. На данный момент, кроме двух ледоколов проекта 23550, ВСЗ строит три рыболовных судна для рыболовных компаний «Норд Пилигрим», УК «ФОР» и Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, гражданский ледокол проекта 21800М2 (в начальной стадии строительства), научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Лаверов» для Российской академии наук и НИС «Вице-адмирал Буриличев» для Минобороны (оба НИС спущены на воду).

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что перенос строительства на «Адмиралтейские верфи» возможен для концентрации компетенций по проекту 23550 и увеличения серии на этом заводе. Это позволит высвободить мощности ВСЗ для модернизации наливной док-камеры («Атланта», на котором сейчас находится формирующийся корпус «Дзержинского». — РБК). Стоимость строительства ледокола в текущих условиях Бурмистров оценивает в диапазоне 28–30 млрд руб.

Михаил Барабанов, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, говорит, что ледоколы проекта 23550 предназначены для патрулирования границы в зоне сложной ледовой обстановки. По его словам, такие корабли имелись в Морпогранохране и Береговой охране и ранее, например пограничные сторожевые корабли 97П, строившиеся в советское время для Главного управления пограничных войск КГБ. Эксперт считает, что вопрос о срочной достройке этих кораблей ВМФ и погранвойсками не ставится, так как реальных серьезных угроз для Российской Федерации в полярной зоне на сегодня нет.