Совладелец «Нового потока» допустил продажу доли в группе Андрею Зокину

Акционером группы компаний «Новый поток» (владеет Антипинским и Марийским НПЗ, управляет Афипским) может стать бывший вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин, рассказал журналистам совладелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров. Фактически он купит долю экс-партнера Мазурова, владельца компании «Арети» Игоря Макарова. Стоимость доли Мазуров не раскрыл. Впервые о том, что Зокин может купить долю в «Новом потоке» сообщил «Коммерсантъ».

Макаров купил 50% в «Новом потоке» в октябре 2017 года, оставшаяся доля была у Мазурова, но отношения партнеров не сложились, и Макаров решил выйти из бизнеса, объясняли источники РБК. По словам Мазурова, сам он долю купить не может, потому что «нет достаточно денег в кармане». Единственный рабочий вариант — продажа доли Зокину, сказал бизнесмен.

У Андрея Зокина большой опыт общения с банками, его компетенции будут полезны компании при реализации новых проектов, реструктуризации кредитов и привлечении инвестиций, пояснил РБК представитель «Нового потока».

«У нас очень много финансовых линий — десятки, если не сотни», — рассказал Мазуров. Глобальный партнер группы — Сбербанк, которому компания должна $2,2 млрд, напомнил он.