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ВЭФ-2024 ,  
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Сахалинский губернатор объяснил приоритетность премиум-туризма

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ВЭФ-2024
Приезжающие на Сахалин туристы могут заплатить за хорошую гостиницу и посещение островов, в регионе строят только отели высшей категории, сказал Лимаренко. Три года назад он рассказывал о цели развивать семейный туризм

В Сахалинской области происходит бум строительства отелей, причем все из них — пятизвездочные, чтобы привлечь туристов премиум-класса, заявил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РБК на ВЭФ-2024.

«Все, что находится на Сахалине и Курилах, это туризм, ну скажем так, для людей, которые могут заплатить за хорошую гостиницу и за путешествие по островам», — сказал Лимаренко и поделился впечатлениями от дайвинга на острове Монерон.

Сахалинский губернатор объяснил приоритетность премиум-туризма
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Три года назад губернатор говорил о важности доступного туризма. «Мы стремимся, чтобы туризм был в первую очередь местный. Семья, которая трудится в течение недели, должна на выходные дни выехать на природу и отдохнуть в хороших условиях», — рассказал тогда губернатор.

Массовому спросу на пляжные туры на Дальний Восток мешает слишком короткий купальный сезон и ограниченный номерной фонд, объясняли в Ассоциации туроператоров (АТОР). Кроме того, влияет длительность перелета из европейской части России и стоимость билетов.

Сахалинская область занимает 20-е место в Национальном-туристическом рейтинге.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Вероника Романова
Сахалинская область Сахалин Валерий Лимаренко туризм туристы ВЭФ
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