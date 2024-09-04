Сахалинский губернатор объяснил приоритетность премиум-туризма
В Сахалинской области происходит бум строительства отелей, причем все из них — пятизвездочные, чтобы привлечь туристов премиум-класса, заявил губернатор Валерий Лимаренко в интервью РБК на ВЭФ-2024.
«Все, что находится на Сахалине и Курилах, это туризм, ну скажем так, для людей, которые могут заплатить за хорошую гостиницу и за путешествие по островам», — сказал Лимаренко и поделился впечатлениями от дайвинга на острове Монерон.
Три года назад губернатор говорил о важности доступного туризма. «Мы стремимся, чтобы туризм был в первую очередь местный. Семья, которая трудится в течение недели, должна на выходные дни выехать на природу и отдохнуть в хороших условиях», — рассказал тогда губернатор.
Массовому спросу на пляжные туры на Дальний Восток мешает слишком короткий купальный сезон и ограниченный номерной фонд, объясняли в Ассоциации туроператоров (АТОР). Кроме того, влияет длительность перелета из европейской части России и стоимость билетов.
Сахалинская область занимает 20-е место в Национальном-туристическом рейтинге.
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