Власти поручат прекратить продажу дешевых билетов «Трансаэро» с декабря

Росавиации поручили выдать компании «Трансаэро» предписание прекратить продажу билетов на рейсы с 1 декабря. Чиновники считают, что низкие цены на билеты и большая глубина продаж создают риски для пассажиров

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О том, что Росавиации поручили выдать «Трансаэро» предписание о прекращении продажи билетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэкономразвития Евгения Елина. По словам одного из чиновников правительства, авиакомпания, снизив цену на свои билеты и увеличив глубину продаж с 6 до 11 месяцев, создала риски для пассажиров.

Федеральный чиновник в разговоре с изданием уточнил, что Росавиация не может выдать «Трансаэро» предписание, поскольку компания не является банкротом, а может лишь рекомендовать ей прекратить продажу билетов. По словам другого федерального чиновника, контролем над продажами «Трансаэро» займется «Аэрофлот», поэтому необходимости прекращать их авиакомпании нет. Он также отмечает, что решено ограничить продажи билетов через Транспортно-клиринговую палату (около 18–20% продаж «Трансаэро»).

О приобретении «Аэрофлотом» 75% плюс одна акция «Трансаэро» стало известно 1 сентября, после совещания у первого вице-премьера Шувалова. С учетом больших долгов компании сделка, поддержанная на совете директоров «Аэрофлота» 3 сентября, обойдется в 1 руб. По словам министра транспорта Максима Соколова, завершение сделки по приобретению акций «Трансаэро» может занять до полугода. Основные акционеры «Трансаэро» Александр и Ольга Плешаковы покинут компанию после завершения сделки.​​

С начала лета «Трансаэро» начала предлагать билеты на свои рейсы по ценам на 10–50% ниже рыночных. Скидки затронули более трети из обслуживаемых направлений компании. Таким образом авиаперевозчик увеличил пассажиропоток, надеясь найти средства для выполнения долговых обязательств.