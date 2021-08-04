Основатель Zenden сообщил об обысках в офисе в Великом Новгороде

Уголовное дело по уклонению от уплаты налогов было возбуждено в 2020 году, до этого налоговики доначислили одному из юрлиц компании налогов более чем на 500 млн руб.

Андрей Павлов (Фото: Денис Абрамов / ТАСС)

Сотрудники налоговой службы и ОБЭП проводят обыск в офисе производителя обуви компании Zenden в Великом Новгороде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель и владелец компании Андрей Павлов.

«А в это время в офисе Zenden по адресу: Большая Санкт-Петербургская, 39, стр. 10, этаж 3 начались долгожданные обыски. Около десяти сотрудников ФНС и ОБЭП проводят мероприятия. Представителей СМИ, защитников бизнеса, представителей власти, отвечающих за инвестиционный и деловой климат, просим в гости, посмотреть на это действо», — написал Павлов.

В беседе с РБК Павлов рассказал, что в офисе компании в Великом Новгороде проводят обыск и выемку документов сотрудники ФНС Санкт-Петербурга совместно с ОЭБиПК Владимирской области. Следственные мероприятия, по его данным, связаны с судебным процессом компании с межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области.

«Это очередные работы правоохранительных органов за рамками закона. Последняя выездная налоговая проверка была закончена 3 марта 2021 года, и уже пошел шестой месяц, как нам не могут выдать акт», — рассказал Павлов. Он убежден, что на компанию оказывается давление перед очередным заседанием арбитражного суда, которое назначено на 12 августа. «Эти действия просто парализуют бизнес, а также нервируют наших контрагентов и банки», — добавил он.

В июне сотрудники того же следственного управления провели обыск и изъятие документов в магазине Zenden на северо-западе Москвы. Обыск проводился в рамках уголовного дела по ст. 199.2 УК (уклонение от налогов) в отношении Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.