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Основатель Zenden сообщил об обысках в офисе в Великом Новгороде

Уголовное дело по уклонению от уплаты налогов было возбуждено в 2020 году, до этого налоговики доначислили одному из юрлиц компании налогов более чем на 500 млн руб.
Андрей Павлов
Андрей Павлов (Фото: Денис Абрамов / ТАСС)

Сотрудники налоговой службы и ОБЭП проводят обыск в офисе производителя обуви компании Zenden в Великом Новгороде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель и владелец компании Андрей Павлов.

«А в это время в офисе Zenden по адресу: Большая Санкт-Петербургская, 39, стр. 10, этаж 3 начались долгожданные обыски. Около десяти сотрудников ФНС и ОБЭП проводят мероприятия. Представителей СМИ, защитников бизнеса, представителей власти, отвечающих за инвестиционный и деловой климат, просим в гости, посмотреть на это действо», — написал Павлов.

В беседе с РБК Павлов рассказал, что в офисе компании в Великом Новгороде проводят обыск и выемку документов сотрудники ФНС Санкт-Петербурга совместно с ОЭБиПК Владимирской области. Следственные мероприятия, по его данным, связаны с судебным процессом компании с межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области.

«Это очередные работы правоохранительных органов за рамками закона. Последняя выездная налоговая проверка была закончена 3 марта 2021 года, и уже пошел шестой месяц, как нам не могут выдать акт», — рассказал Павлов. Он убежден, что на компанию оказывается давление перед очередным заседанием арбитражного суда, которое назначено на 12 августа. «Эти действия просто парализуют бизнес, а также нервируют наших контрагентов и банки», — добавил он.

В июне сотрудники того же следственного управления провели обыск и изъятие документов в магазине Zenden на северо-западе Москвы. Обыск проводился в рамках уголовного дела по ст. 199.2 УК (уклонение от налогов) в отношении Галины Стушновой, бывшего гендиректора ООО «Дом одежды», одного из юрлиц Zenden Group.

Как ранее писал РБК, уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года. В 2018 году межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области доначислила компании налогов более чем на 592 млн руб. Претензии к «Дому одежды» возникли по итогам проверки за 2013–2015 годы, инспекция пришла к выводу, что компания недоплатила налог на прибыль и НДС, выводя, по версии ФНС, части выручки на «взаимозависимых и подконтрольных индивидуальных предпринимателей». В схеме, настаивали налоговики, участвовали 22 ИП.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Новгородской области. «У нас нет информации», — сообщили РБК в пресс-службе управления СК по Владимирской области. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС, пресс-службу управления МВД по Новгородской области

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Чем известна Zenden Group

Основана Андреем Павловым в 1997 году, сейчас занимается производством обуви и управляет розничными сетями Zenden, Thomas Munz и Mascotte (в целом 350 магазинов в 120 городах). Менее 15% приходится на франчайзинговые точки.

Группу образуют несколько юрлиц, включая ООО «Дом одежды», операционную компанию, которая во время начала проверки ФНС была зарегистрирована во Владимире, а в 2018 году сменила место регистрации на Великий Новгород.

Консолидированная выручка всей Zenden Group в 2020 году составила, по собственным данным, 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 280 млн руб.

Авторы
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Анна Левинская
обыск налоги ФНС Следственный комитет
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