«Вертолеты России» на фоне падения выручки заинтересовались дронами
В июне дочернее предприятие «Вертолетов России» Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) разместило на портале госзакупок заявку на оказание информационно-консультационных услуг по теме «Создание технологической вертикали в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России». Начальная цена — 48 млн руб. По результатам рассмотрения заявок конкурс был признан несостоявшимся, договор был заключен с единственным поставщиком, который запросил за исследование 30 млн руб.
В техническом задании пояснялось, что КумАПП реализует проект по созданию БПЛА вертолетного типа максимальной взлетной массой 200 кг и полезной нагрузкой до 50 кг (речь идет об аппарате БАС-200.) «По сути, проект представляет собой классическую модель бизнеса — производство и последующая продажа продукта», — говорится в документе. Из технического задания также следует, что предприятие рассчитывает выйти на российский и мировой рынок сервисных услуг для беспилотников. «Несмотря на то что рынок БПЛА в России и мире на сегодняшний день находится на начальном этапе своего развития, мы предполагаем, что не менее привлекательным на сегодняшний день является рынок сервисных услуг БПЛА», — указано в документе. В задание также входит «проработка на основе проведенного анализа концепта бизнес-модели технологической вертикали (экосистемы), в том числе с учетом имеющегося производственно-технологического задела холдинга по направлению БПЛА».
На просьбу РБК рассказать подробнее об этих планах в пресс-службе «Вертолетов России» заявили, что пока холдинг проводит предварительную оценку рынка и подводить ее итоги пока рано.
РБК разбирался, есть ли шанс у входящего в «Ростех» крупнейшего российского вертолетного холдинга успешно выйти на фоне падения выручки на отечественный рынок беспилотников и когда-нибудь занять место среди крупнейших мировых производителей БПЛА.
Почему «Вертолеты России» заинтересовались БПЛА
Из годовых финансовых отчетов «Вертолетов России» по МСФО следует, что выручка холдинга последние четыре года стабильно падает. По итогам 2017 года она составила 228 млрд руб., в 2018 году — 188,5 млрд, в 2019-м — 161,5 млрд, в 2020-м — 146,2 млрд руб.
На этом фоне в 2018 году в холдинге разработали программу обновления отечественного вертолетного парка. Предполагалось заменить все машины старше 25 лет, запустив программу trade-in или с задействованием лизинговой схемы. Эксперты оценивали стоимость такой реформы отрасли не менее чем в 350 млрд руб. И до сих пор окончательное решение по этому вопросу не принято правительством.
В том же году «Вертолеты России» представили свой первый беспилотник VRT-300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии». Через три года на МАКСе «Вертолеты России» представили проект БАС-200, приобретенный у белорусской компании (он стал первым беспилотником в истории летных программ авиасалона). Производить этот БПЛА будет КумАПП. Бюджет проекта оценивается в 1,84 млрд руб. Всю сумму предприятие планирует привлечь по программе «Приоритетные проекты» федерального Фонда развития промышленности.
Как пояснили РБК в «Вертолетах России», оба беспилотника имеют потенциал использования в сфере грузовых перевозок, мониторинга местности, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ — эти сегменты холдинг считает наиболее перспективными. В компании напомнили, что на авиасалоне МАКС-2021 было подписано соглашение с «Почтой России» об использовании этих дронов для доставки грузов на пилотном маршруте в Чукотском автономном округе. Однако пока речи о поставке не идет. В пресс-службе «Почты России» от комментариев воздержались.
Каков объем рынка беспилотников в России и мире
БПЛА широко используются в различных сферах. Военное применение включает разведку и наблюдение, связь, радиоэлектронную борьбу, логистику, а также нанесение ударов различным бортовым вооружением. Среди гражданских сфер — геодезия и картография, мониторинг протяженных и площадных объектов, таких как высоковольтные линии электропередачи, нефте- и газопроводы, автодороги и железнодорожная инфраструктура, морские порты, доставка грузов и т.п., пояснил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
Рынок БПЛА динамично растет. По данным исследовательской компании Research Dive, мировой рынок беспилотников, военных и гражданских в совокупности, оценивался в 2019 году примерно в $19,5 млрд. Из них $14,2 млрд приходилось на беспилотники самолетного типа, а $4,4 млрд — вертолетного. Основная доля мирового рынка в 2019 году, по оценкам компании, пришлась на военный сегмент (около 68%, или $13,3 млрд). Рынок БПЛА будет расти и к 2027 году достигнет $55,6 млрд, прогнозируют аналитики из Research Dive.
Исследовательская компания MarketsandMarkets оценила общий объем рынка БПЛА (оригиналы плюс вторичный рынок) в 2021 году в $27,4 млрд. По прогнозам компании, к 2026 году он достигнет $58,4 млрд.
Мировой рынок крупноразмерных беспилотников растет со скоростью более 3% в год, сообщили РБК в пресс-службе крупнейшего российского производителя военных беспилотников компании «Кронштадт». Причем рынок БПЛА военного назначения будет оставаться наиболее крупным в ближайшие десять лет, считают в «Кронштадте»: по ее оценке, с 2020 по 2024 год общий объем рынка военных БПЛА составит около $60 млрд.
Что касается российского рынка, то по итогам 2017 года его доля от мирового составляла 3% в количественном выражении и 2% в стоимостном, отмечалось на портале выбора технологий и поставщиков TAdviser. Но в сегменте военных БПЛА доля России в разы выше (15% в количественном). В 2017 году российский рынок БПЛА оценивался в $163 млн (9,5 млрд руб. в ценах 2017 года) и прогнозировалось, что к 2020 году он вырастет в полтора раза.
Более внятных оценок российского рынка БПЛА сейчас нет, утверждает Федутинов. Такая же точка зрения у главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского. Основную долю как российского, так и мирового рынка (около 75%) занимают беспилотники самолетного типа, примерно 20–21% приходятся на БПЛА вертолетного типа, а оставшиеся 3–4% — на дроны смешанного типа, пояснил Мураховский.
Системы вертолетного типа уступают системам с фиксированным крылом — прежде всего с точки зрения экономики, отметил эксперт. «Их действительно удобно использовать в жилой застройке, но по эксплуатационным параметрам они уступают беспилотникам самолетного типа. Больше расход топлива, более сложные управление и система стабилизации в полете, более короткий срок контроля эксплуатации технического обслуживания», — объяснил Мураховский.
Крупнейшие игроки на российском и мировом рынках БПЛА
Среди крупнейших российских производителей БПЛА — группа «Кронштадт», ZALA Aero (входит в «Калашников»), Уральский завод гражданской авиации, «Специальный технологический центр» и «Эникс», которые поставляют свою продукцию преимущественно на российский рынок, отметил Мураховский.
Ключевыми мировыми игроками можно назвать американские AeroVironment, Textron, Northrop Grumman, General Atomics и Lockheed Martin, израильские IAI, Elbit Systems и Aeronautics, а также китайские CASC и CAIC, турецкие TAI и Baykar Defense, европейские Airbus, Dassault Aviation and Leonardo, британскую BAE Systems, южноафриканскую Denel Dymamics, перечислил Федутинов.
Какие перспективы у «Вертолетов России» на рынке БПЛА
Пока в публичном пространстве не появлялось информации о контрактах «Вертолетов России» на поставку БПЛА. На VRT-300 массового спроса пока нет, БАС-200 — только на тестировании у «Почты России». «Ведомости» сообщали в 2018 году, что к 2030–2035 годам «Вертолеты России» планируют продать четыре сотни машин. Причем ZALA AERO, входящая в «Калашников», уже передала в эксплуатацию более 2 тыс. комплексов, сообщили РБК в пресс-службе «Калашникова».
Пока неясно, за счет чего «Вертолетам России» удастся ворваться на российский и мировой рынки БПЛА и закрепиться там, говорит Мураховский. Технологический потенциал холдинга несомненен, но пока неочевидно конкурентное преимущество: «То есть выйти на мировой рынок — это можно. Но это будет выглядеть примерно так же, как музыкант, играющий в пешеходном переходе».
Россия длительное время сильно отставала от лидирующих держав в части развития беспилотных технологий как в военной, так и в гражданской сфере, констатировал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Именно те обстоятельства, что военные не уделяли должного внимания беспилотникам, а в гражданском сегменте развитие беспилотников сдерживалось и продолжает сдерживаться устаревшей нормативной базой, не позволили создать в России лидера мирового масштаба, предлагающего экспортно-ориентированные продукты», — пояснил он. По оценке Пантелеева, сейчас ситуация стремительно меняется — в тех сегментах, где было «драматическое отставание», например по тяжелым беспилотникам самолетного типа, уже есть конкурентоспособные разработки.
«Вертолеты России» обладают сильным на мировом рынке брендом, опираются на мощную индустриальную базу и широкую сеть сертифицированных авиаремонтных предприятий в России и за рубежом, продолжает Пантелеев, поэтому у них есть шансы занять место как на российском рынке БПЛА, так и впоследствии на мировом — вопрос прежде всего в сроках создания конкурентоспособного продукта. «Для того чтобы защитить инвестиции в новое для себя направление, «Вертолетам России» важно получить крупного стартового заказчика, предпочтительно в лице Минобороны России. Это позволит в кратчайшие сроки сделать многомиллионные вложения в проекты беспилотников», — заключил Пантелеев.