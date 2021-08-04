«Вертолеты России» на фоне падения выручки заинтересовались дронами

«Дочка» «Вертолетов России», приступающая к выпуску беспилотных летательных аппаратов, заказала исследование российского рынка дронов. Каковы шансы крупнейшего отечественного производителя вертолетов занять эту нишу — в обзоре РБК

Беспилотный вертолет БАС-200 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В июне дочернее предприятие «Вертолетов России» Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) разместило на портале госзакупок заявку на оказание информационно-консультационных услуг по теме «Создание технологической вертикали в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России». Начальная цена — 48 млн руб. По результатам рассмотрения заявок конкурс был признан несостоявшимся, договор был заключен с единственным поставщиком, который запросил за исследование 30 млн руб.

В техническом задании пояснялось, что КумАПП реализует проект по созданию БПЛА вертолетного типа максимальной взлетной массой 200 кг и полезной нагрузкой до 50 кг (речь идет об аппарате БАС-200.) «По сути, проект представляет собой классическую модель бизнеса — производство и последующая продажа продукта», — говорится в документе. Из технического задания также следует, что предприятие рассчитывает выйти на российский и мировой рынок сервисных услуг для беспилотников. «Несмотря на то что рынок БПЛА в России и мире на сегодняшний день находится на начальном этапе своего развития, мы предполагаем, что не менее привлекательным на сегодняшний день является рынок сервисных услуг БПЛА», — указано в документе. В задание также входит «проработка на основе проведенного анализа концепта бизнес-модели технологической вертикали (экосистемы), в том числе с учетом имеющегося производственно-технологического задела холдинга по направлению БПЛА».

На просьбу РБК рассказать подробнее об этих планах в пресс-службе «Вертолетов России» заявили, что пока холдинг проводит предварительную оценку рынка и подводить ее итоги пока рано.

РБК разбирался, есть ли шанс у входящего в «Ростех» крупнейшего российского вертолетного холдинга успешно выйти на фоне падения выручки на отечественный рынок беспилотников и когда-нибудь занять место среди крупнейших мировых производителей БПЛА.

Почему «Вертолеты России» заинтересовались БПЛА

Из годовых финансовых отчетов «Вертолетов России» по МСФО следует, что выручка холдинга последние четыре года стабильно падает. По итогам 2017 года она составила 228 млрд руб., в 2018 году — 188,5 млрд, в 2019-м — 161,5 млрд, в 2020-м — 146,2 млрд руб.

На этом фоне в 2018 году в холдинге разработали программу обновления отечественного вертолетного парка. Предполагалось заменить все машины старше 25 лет, запустив программу trade-in или с задействованием лизинговой схемы. Эксперты оценивали стоимость такой реформы отрасли не менее чем в 350 млрд руб. И до сих пор окончательное решение по этому вопросу не принято правительством.

В том же году «Вертолеты России» представили свой первый беспилотник VRT-300, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии». Через три года на МАКСе «Вертолеты России» представили проект БАС-200, приобретенный у белорусской компании (он стал первым беспилотником в истории летных программ авиасалона). Производить этот БПЛА будет КумАПП. Бюджет проекта оценивается в 1,84 млрд руб. Всю сумму предприятие планирует привлечь по программе «Приоритетные проекты» федерального Фонда развития промышленности.

Как пояснили РБК в «Вертолетах России», оба беспилотника имеют потенциал использования в сфере грузовых перевозок, мониторинга местности, поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ — эти сегменты холдинг считает наиболее перспективными. В компании напомнили, что на авиасалоне МАКС-2021 было подписано соглашение с «Почтой России» об использовании этих дронов для доставки грузов на пилотном маршруте в Чукотском автономном округе. Однако пока речи о поставке не идет. В пресс-службе «Почты России» от комментариев воздержались.

Каков объем рынка беспилотников в России и мире

БПЛА широко используются в различных сферах. Военное применение включает разведку и наблюдение, связь, радиоэлектронную борьбу, логистику, а также нанесение ударов различным бортовым вооружением. Среди гражданских сфер — геодезия и картография, мониторинг протяженных и площадных объектов, таких как высоковольтные линии электропередачи, нефте- и газопроводы, автодороги и железнодорожная инфраструктура, морские порты, доставка грузов и т.п., пояснил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Рынок БПЛА динамично растет. По данным исследовательской компании Research Dive, мировой рынок беспилотников, военных и гражданских в совокупности, оценивался в 2019 году примерно в $19,5 млрд. Из них $14,2 млрд приходилось на беспилотники самолетного типа, а $4,4 млрд — вертолетного. Основная доля мирового рынка в 2019 году, по оценкам компании, пришлась на военный сегмент (около 68%, или $13,3 млрд). Рынок БПЛА будет расти и к 2027 году достигнет $55,6 млрд, прогнозируют аналитики из Research Dive.

Исследовательская компания MarketsandMarkets оценила общий объем рынка БПЛА (оригиналы плюс вторичный рынок) в 2021 году в $27,4 млрд. По прогнозам компании, к 2026 году он достигнет $58,4 млрд.

Мировой рынок крупноразмерных беспилотников растет со скоростью более 3% в год, сообщили РБК в пресс-службе крупнейшего российского производителя военных беспилотников компании «Кронштадт». Причем рынок БПЛА военного назначения будет оставаться наиболее крупным в ближайшие десять лет, считают в «Кронштадте»: по ее оценке, с 2020 по 2024 год общий объем рынка военных БПЛА составит около $60 млрд.