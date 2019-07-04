Британские Виргинские острова дали условие для раскрытия данных оффшоров

Лондон требует от Виргинских островов создать открытую базу данных о владельцах оффшоров. У местных властей есть система для учета владельцев фирм, но доступ к ней имеет ограниченное число лиц

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Премьер-министр Британских Виргинских островов (BVI) Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что власти государства раскроют информацию о бенефициарах, зарегистрированных на его территории, только тогда, когда это сделают все остальные страны.

«Мы подчинимся не когда это проталкивает Великобритания, а когда это станет мировым стандартом», — сказал Фахи.

В мае 2018 года парламент Великобритании принял закон, согласно которому заморские территории королевства (к примеру, Виргинские и Каймановы острова) должны до 2020 года создать публичные реестры владельцев зарегистрированных в них компаний.

«Они торгуют под нашим флагом и должны принять наши ценности», — сказал представитель Консервативной партии Эндрю Митчелл. Без открытости, которую дадут эти реестры, нельзя выявить случаи «умного» отмывания денег и преступлений, отметил он.

На Британских Виргинских островах нет налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц, а также НДС и налогов с продаж. Зарегистрировать там компанию, количество акций которой не превышает 50 тыс., стоит $450, столько же составляет ежегодный сбор для поддержания регистрации. Подобные финансовые услуги составляют 62% от государственных доходов островов, отмечает Bloomberg.