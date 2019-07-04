Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Обувной холдинг может потерять статус участника свободной экономической зоны из-за нереализованного проекта по строительству фабрики в Крыму за 1 млрд руб. Региональное министерство экономики пытается добиться этого через суд

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму. По данным картотеки арбитражных дел, этот иск был принят к производству 2 июля.

О начале строительства обувной фабрики на полуострове компания объявила весной 2016 года. Она планировала инвестировать в проект 1 млрд руб. Запуск предприятия ожидался осенью 2017 года, а за два года оно должно было выйти на мощность в 1 млн пар обуви ежегодно. В компании проект называли полусоциальным. Сейчас он заморожен.

Строительство давало инвестору «прописку» в реестре участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) и налоговые льготы. Со статусом участника СЭЗ компания получает право беспошлинного ввоза товаров, комплектующих и оборудования.

Из определения суда о принятии иска к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.

Как пояснили РБК в пресс-службе минэкономразвития Крыма, оно осуществляет контроль за реализацией договоров, заключенных в рамках закона «О развитии Республики Крым...». Контрольные мероприятия выявили, что компания «Крым Шуз» не выполняет обязательства по договору, что стало причиной для обращения в суд, уточнили в министерстве. По словам представителя пресс-службы, обстоятельства дела будут рассмотрены в суде, а вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде.