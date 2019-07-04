Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

В Zenden на момент публикации ситуацию не прокомментировали.
Компания была создана для реализации проекта по строительству фабрики в апреле 2015 года президентом и основателем группы Zenden Андреем Павловым (владел 50%) и продавцами обуви из Ростова-на -Дону Денисом Лысенко и Александром Харагоршевым, которым принадлежало по 25% «Крым Шуз». В марте 2017 года Павлов выкупил доли партнеров. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на управление экономики администрации Евпатории, компания вложила в проект около 97,6 млн руб. в 2015–2016-м.
Что помешало реализации проекта
Фабрику Zenden называли первым обувным производством в Крыму со времен СССР. В интервью ТАСС в августе 2016 года коммерческий директор и бывший совладелец «Крым Шуз» Александр Харагоршев говорил, что «когда-то, еще при Советском Союзе, обувные фабрики были в Крыму, но это было давно, с тех пор не осталось специалистов». Он также отмечал, что у инвесторов, которые заходят в Крым, должна быть «патриотичная составляющая». Харагоршев ожидал, что фабрика будет введена в эксплуатацию до конца 2016 года, за это время в нее требовалось вложить 312 млн руб. Данный этап должен был стать первым из трех по реализации обувного кластера. На втором и третьем этапах планировалось построить еще корпоративный университет и центр по проверке качества обуви и комплектующих.
Как писал «Коммерсантъ» в начале 2018 года, строительство обувного кластера было заморожено. В пресс-службе администрации Евпатории изданию сообщили, что «Крым Шуз» приостановила работы на объекте в январе 2017-го. Новый план предусматривал запуск фабрики до декабря 2019 года.
Позднее Павлов рассказал Forbes, что при строительстве были обнаружены грубые нарушения. «Возникли вопросы к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента, состоянию металлоконструкций. Все это влияет на безопасную эксплуатацию будущего здания», — рассказывал глава Zenden.
У компании возникли разногласия с подрядчиками. «Крым Шуз» подала иски в арбитраж Крыма к своим контрагентам — «Крымстройресурсу» (сумма претензий составляла 4,35 млн руб.) и «Сити Билдинг Компани» (25,8 млн руб). В свою очередь, к компании подал иск ИП Сергей Шумейко, который должен был руководить строительством. Предприниматель хотел оспорить одностороннее расторжение с ним контракта. Рассказывая о том, что проект заморожен, Павлов сообщал, что хочет заключить мировое соглашение и возобновить строительство. Судебные разбирательства с подрядчиками начались летом 2017 года и сейчас продолжаются.
Андрей Павлов встречался с мэром Евпатории Андреем Филоновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым, писал Forbes со ссылкой на источник. «Было сказано, что ничего переделывать и выплачивать не будут, шансов у вас нет. Если хотите, будем судиться годами», — рассказывал собеседник издания.
Группа компаний Zenden управляет одноименной торговой сетью, а также сетями Mascotte и Thomas Munz. Занимает второе место по оборотам на российском обувном рынке. По оценкам «INFOline-Аналитики», выручка Zenden в 2018 году выросла более чем на 16% и приблизилась к 27 млрд руб.