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Сбербанк потребовал от обанкротившейся «дочки» турецкой Palmali ₽13 млрд
Бизнес, 16:52
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Сбербанк потребовал от обанкротившейся «дочки» турецкой Palmali ₽13 млрд
Банк предоставил ростовской судоходной компании «Палмали» несколько крупных кредитов, по которым та не платила, в результате чего образовался долг $210,8 млн
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк попросил включить в реестр кредиторов ростовской судоходной компании «Палмали», которая входит в турецкую судоходную группу Palmali, требования на общую сумму более чем 13 млрд руб. Это следует из уведомления о получении требований кредитора, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В документе говорится, что по состоянию на 25 апреля 2018 года (именно тогда в отношении «Палмали» ввели процедуру банкротства) актуальная сумма задолженности в пересчете на рубли составляет 13,002 млрд руб. «Прошу включить в третью очередь удовлетворения требований кредиторов ООО «Палмали» требование ПАО «Сбербанк России» <...> в размере 2,318 млрд руб., <…> 5,747 млрд руб., <…> 3,296 млрд руб., 1,639 млрд руб.», — говорится в уведомлении.

Задолженность перед Сбербанком у ростовской компании возникла на основании трех кредитов на суммы $57 млн, $60,3 млн и $104 млн, которые кредитная организация выделила в 2013–2014 годах. Деньги «Палмали» нужны были для того, чтобы купить 15 морских судов и погасить долги перед Альфа-банком. По состоянию на 25 апреля компания осталась должна Сбербанку по этим кредитам $184,2 млн.

Помимо этого в марте 2014 года Сбербанк открыл для «Палмали» кредитную линию в размере $34 млн. В конце 2017 года кредитная организация потребовала досрочно погасить этот долг. Сумма задолженности по этому кредиту составляет $26,6 млн.

Кроме того, между банком и компанией заключено шесть договоров ипотечного кредитования. В документе отмечается, что в залоге у банка находятся 46 судов «Палмали» и пять объектов недвижимости. Суммарная стоимость последних превышает $229 млн.

Согласно данным СПАРК, головной компанией «Палмали» является мальтийский Palmali Holding Company Limited. Ростовская компания была зарегистрирована в 2002 году.

Дело о банкротстве «Палмали» ведется с октября 2017 года. В настоящее время в числе кредиторов значатся 43 предприятия и физических лица. В мае, после признания компании банкротом, в «Палмали» ввели процедуру наблюдения по заявлению ООО «Лукойл-Бункер», которое требовало от ростовской компании погасить долг 70,2 млн руб., накопившийся за неуплату поставленных нефтепродуктов.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Сбербанк» , Palmali
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