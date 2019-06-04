Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил изменить законодательство о банковской тайне, чтобы региональные власти могли следить за финансовым состоянием застройщиков жилья. Идею поддержал Владимир Путин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков. По его словам, это необходимо, потому что банки в связи с изменениям законодательства о строительстве жилья становятся «ключевым институтом» на этом рынке.

«Нам нужна постоянно действующая легальная информация от банков о всех проблемах, которые возникают между банком и застройщиком. Для этого нужно, либо изменить инструкцию Центробанка, либо внести в банковское законодательство какие-то поправки», — заявил Собянин (цитата по ТАСС). По его словам, поправки должны дать легальный доступ к банковской информации застройщиков региональным органам власти, уполномоченным в области долевого строительства. «В ближайшее время мы почувствуем, что нам не хватает этих инструментов», — уверен Собянин.

По его словам власти регионов сейчас не знают, в какой стадии находятся заявки застройщиков на проектное финансирование, и узнают о проблемах между застройщиком или банком только, когда проблемы становятся слишком серьезными. «Мы этого [финансовых проблем застройщика] не знаем, или знаем на каких-то добрых отношениях с банками. То есть законодательно — это коммерческая тайна банка», — пояснил мэр.

По словам главы Центробанка Эливиры Набиуллиной предоставление информации регионам возможно только при согласии застройщиков. «Если застройщик согласен, чтобы эта информация предоставлялась, тогда не будет нарушения законодательства о банковской тайне», — напомнила Набиуллина.

Путин поддержал предложение Собянина и распорядился, чтобы Центробанк его проработал. «Это согласие застройщика [нужно] или прописать, что он должен быть заранее согласен. Или ведь, если не прописать, банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен», — сказал Путин. «Мне кажется в рамках общих требований к банковской тайне можно найти механизм», — согласилась Набиуллина.