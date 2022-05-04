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Бизнес ,  
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«Известия» узнали о предложении дать нефтяникам новые льготы

В Госдуме предложили скорректировать показатели, использующиеся при расчете некоторых налогов для нефтяных компаний так, чтобы они отражали реальный рост цен
BRENT BRENT $106,99 -1,84%
Фото: Valery Lukyanov / Global Look Press
Фото: Valery Lukyanov / Global Look Press

Комитет Госдумы по энергетике предложил предоставить нефтяным компаниям дополнительные льготы на фоне санкционного давления, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол комитета.

В комитете предлагают:

  • Пересмотреть значение удельных расходов с 7140 руб. до 8600 руб. с 2022 года при расчете налога на добавленный доход (НДД)
  • Изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом дорожания фрахта
  • Ввести трехлетний мораторий на разработку законодательных инициатив, предусматривающих дополнительную нагрузку на отрасль

Как пояснил газете исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в формулы расчета НДД и НДПИ заложены расходы, которые за последнее время ощутимо повысились. Значение удельных расходов для НДД (с 2021 года — 7140 руб.) должно индексироваться к началу 2023 года на величину индекса потребительских цен. Однако сильный рост потребительских цен произошел уже в начале 2022 года, тогда как до плановой индексации остался еще год.

В расчет НДПИ заложены расходы на транспортировку и фрахт. Они устанавливаются на основании прошлых данных на год вперед и, если после этого перевозка сильно дорожает, компании несут убытки.

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Источник в думском комитете по энергетике сообщил «Известиям», что финальная версия предложений по новым льготам может быть согласована в ближайший месяц и направлена в правительство.

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Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев поддержал инициативу, пояснив, что без дополнительных мер поддержки компании в будущем могут столкнуться с нехваткой средств на модернизацию нефтеперерабатывающих производств и геологоразведки.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В Минфине указали на то, что уже внесли в правительство законопроект о корректировке показателя удельных расходов при расчете НДД. Изменения должны вступить в силу в 2024 году. Что касается учета изменения стоимости фрахта при расчете НДПИ, в министерстве подчеркнули. что выпадающие доходы бюджета при этом составят от 800 млрд до 1 трлн руб. Источники компенсации этих потерь пока не определены, уточнили в Минфине.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман указал на то, что экспортный сектор экономики, включая нефтяную отрасль, сейчас остается основным источником доходов для государства, помогая субсидировать наиболее пострадавшие отрасли, поэтому нефтяники, по его мнению, могут рассчитывать на компенсацию выросших затрат.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
налоги для нефтяников нефтяные компании НДПИ НДД Госдума
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