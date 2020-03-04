«Транснефть» организовала пункты по проверке сотрудников на коронавирус

«Транснефть» организовала в московских поликлиниках несколько пунктов для проверки сотрудников на коронавирус. В компании также ограничили число командировок между российскими филиалами и выезд за рубеж

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Транснефть» выпустила распоряжение для сотрудников, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник президента компании Игорь Демин, отвечая на вопрос РБК.

В нефтепроводной компании введены ограничения на командировки сотрудников между российскими филиалами, а также за рубеж.

Демин уточнил, что предприняты и другие меры санитарно-гигиенического характера. «Мы открыли пять точек сдачи анализов на коронавирус и проверки общего состояния здоровья сотрудников в Москве, которые работают с 07:30 до 21:30 без выходных и праздничных дней», — сказал он. При подозрении на недомогание любой из сотрудников «Транснефти», застрахованный по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), может обратиться по одному из адресов и пройти обследование (пункты сдачи анализов оборудованы в поликлиниках).

В ближайшее время число таких медицинских пунктов увеличится до девяти за счет четырех новых точек в Москве и одной в Зеленограде.

Сотрудникам «Транснефти» не запрещено уезжать в отпуск за границу. Но в случае если вернувшийся из поездки человек чувствует недомогание или признаки респираторной инфекции (температура, кашель, насморк), его не допустят на рабочее место и будут рекомендовать пройти обследование.