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«Транснефть» организовала пункты по проверке сотрудников на коронавирус

«Транснефть» организовала в московских поликлиниках несколько пунктов для проверки сотрудников на коронавирус. В компании также ограничили число командировок между российскими филиалами и выезд за рубеж
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Транснефть» выпустила распоряжение для сотрудников, призванное предупредить распространение коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник президента компании Игорь Демин, отвечая на вопрос РБК.

В нефтепроводной компании введены ограничения на командировки сотрудников между российскими филиалами, а также за рубеж.

Демин уточнил, что предприняты и другие меры санитарно-гигиенического характера. «Мы открыли пять точек сдачи анализов на коронавирус и проверки общего состояния здоровья сотрудников в Москве, которые работают с 07:30 до 21:30 без выходных и праздничных дней», — сказал он. При подозрении на недомогание любой из сотрудников «Транснефти», застрахованный по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), может обратиться по одному из адресов и пройти обследование (пункты сдачи анализов оборудованы в поликлиниках).

В ближайшее время число таких медицинских пунктов увеличится до девяти за счет четырех новых точек в Москве и одной в Зеленограде.

Сотрудникам «Транснефти» не запрещено уезжать в отпуск за границу. Но в случае если вернувшийся из поездки человек чувствует недомогание или признаки респираторной инфекции (температура, кашель, насморк), его не допустят на рабочее место и будут рекомендовать пройти обследование.

По словам Демина, в офисах и туалетных комнатах компании установлены емкости с обеззараживающей жидкостью, также предполагается установить тепловизоры на всех входах в офисы. «Сотрудники столовой работают в масках, курьерские доставки любых посылок сотрудникам, кроме рабочей корреспонденции, временно приостановлены», — резюмировал он.

«Транснефть» также отменила участие своих представителей в международных выставках и конференциях.

Ранее меры, предупреждающие распространение коронавируса, предпринял «Газпром». Его представитель сообщил, что 2 марта издано распоряжение об отмене зарубежных командировок и о рекомендации не ездить в частные поездки за рубеж, а в случае осуществления таких поездок пройти медицинский контроль.

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на 4 марта превысило 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Изначально заболевание пришло из китайского города Ухань и быстро распространилось по миру. Из-за эпидемии многие ключевые экономические мероприятия отменены. Россия закрыла въезд для китайцев, кроме транзита в другие страны.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: «Транснефть», коронавирус, предупреждение, ограничение
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