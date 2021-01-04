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Бизнес ,  
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Крупнейший акционер «Гербалайфа» избавился от большей части доли

Карл Айкен впервые инвестировал в Herbalife в 2012 году и заработал на акциях компании более $1 млрд. Его соперник Билл Экман пытался «потопить» Herbalife и потерял на этом около $1 млрд
Карл Айкен
Карл Айкен (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Американский инвестор и миллиардер Карл Айкан продал более половины своей доли в компании Herbalife, специализирующейся на производстве биодобавок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Herbalife Nutrition Ltd.

В нем говорится, что компания заключила соглашение об обратном выкупе обыкновенных акций на сумму около $600 млн, принадлежащих Айкану и аффилированным с ним лицам, по цене $48,05 акцию, то есть по цене закрытия обыкновенных акций Herbalife Nutrition 31 декабря 2020 года. Покупка акций будет финансироваться за счет наличных средств Herbalife Nutrition и средств кредитной линии. В компании уточнили, что сделка является частью программы обратного выкупа акций, объявленной в 2018 году на общую сумму $1,5 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта не позднее 7 января 2021 года, во владении Айкана останется около 8 млн обыкновенных акций Herbalife, что составляет примерно 6%, стоимость этого пакета — $400 млн. Представители миллиардера освободят также пять мест в совете директоров.

Herbalife заплатит $200 млн за избавление от ярлыка финансовой пирамиды
Бизнес

Айкан с 2013 года являлся крупнейшим акционером компании, в которую он впервые инвестировал в конце 2012 года. Эти вложения принесли ему свыше $1 млрд.

Как пишет The Wall Street Journal, покупая акции Herbalife, Айкан бросил вызов другому американскому инвестору — Биллу Экману, который объявил Herbalife крупнейшей в истории финансовой пирамидой. После этих слов акции компании рухнули на 21% за два дня. Экман поставил на падение акций Herbalife и инициировал целую серию расследований против компании. Но Федеральная комиссия по торговле США отказалась официально признать Herbalife финансовой пирамидой, и Экман потерял около $1 млрд.

Он официально заявил о проигрыше и вышел из короткой ставки по акциям Herbalife в 2018 году.

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Сейчас капитализация компании составляет $6,3 млрд, за последние десять лет ее акции поднялись в цене в несколько раз.

Автор
Владислав Гордеев
акции
Материалы по теме
Herbalife объявила о смене главы компании
Бизнес
Herbalife заплатит $200 млн за избавление от ярлыка финансовой пирамиды
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