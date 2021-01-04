Крупнейший акционер «Гербалайфа» избавился от большей части доли

Карл Айкен впервые инвестировал в Herbalife в 2012 году и заработал на акциях компании более $1 млрд. Его соперник Билл Экман пытался «потопить» Herbalife и потерял на этом около $1 млрд

Карл Айкен (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Американский инвестор и миллиардер Карл Айкан продал более половины своей доли в компании Herbalife, специализирующейся на производстве биодобавок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Herbalife Nutrition Ltd.

В нем говорится, что компания заключила соглашение об обратном выкупе обыкновенных акций на сумму около $600 млн, принадлежащих Айкану и аффилированным с ним лицам, по цене $48,05 акцию, то есть по цене закрытия обыкновенных акций Herbalife Nutrition 31 декабря 2020 года. Покупка акций будет финансироваться за счет наличных средств Herbalife Nutrition и средств кредитной линии. В компании уточнили, что сделка является частью программы обратного выкупа акций, объявленной в 2018 году на общую сумму $1,5 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта не позднее 7 января 2021 года, во владении Айкана останется около 8 млн обыкновенных акций Herbalife, что составляет примерно 6%, стоимость этого пакета — $400 млн. Представители миллиардера освободят также пять мест в совете директоров.

Айкан с 2013 года являлся крупнейшим акционером компании, в которую он впервые инвестировал в конце 2012 года. Эти вложения принесли ему свыше $1 млрд.