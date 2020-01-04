«Россия — это огромный вызов»: главные советы от бизнес-гуру в 2019 году

«Россия — это огромный вызов»: главные советы от бизнес-гуру в 2019 году

Банкиры, изобретатели, бизнес-консультанты и коучи: о чем говорили и что советовали лидеры индустрии в 2019 году — в обзоре РБК

Ицхак Адизес (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Муххамад Юнус

Профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира и банкир рассказал РБК, в чем причина бедности и как с ней бороться, почему важно микрокредитование, а его банк не выдает кредиты мужчинам и как сделать из попрошайки бизнесмена.