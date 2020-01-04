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«Россия — это огромный вызов»: главные советы от бизнес-гуру в 2019 году
Банкиры, изобретатели, бизнес-консультанты и коучи: о чем говорили и что советовали лидеры индустрии в 2019 году — в обзоре РБК
Ицхак Адизес (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Муххамад Юнус

Профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира и банкир рассказал РБК, в чем причина бедности и как с ней бороться, почему важно микрокредитование, а его банк не выдает кредиты мужчинам и как сделать из попрошайки бизнесмена.

  • «Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимизации прибыли. Это фундаментальная ошибка. И лучшее доказательство этому — в мире становится все больше социального бизнеса, который не стремится делать деньги ради денег, а заботится об интересах самого общества. Он нацелен на решение проблем людей. То есть социальный бизнес отвергает ту идею, на которой строится современный капитализм. И при этом он работает и является прибыльным».
  • «Микрокредитование — это не для бедных стран, а для бедных людей, которые не имеют доступа к банковской системе. Нужно заполнить этот разрыв, это очень важно».
  • «Чтобы побороть бедность, капитализм нужно перепроектировать, добавив к нему социальный бизнес и защиту окружающей среды, вернув во главу угла предпринимательство. Экономическая система должна быть изменена».

Отто Шармер

Консультант по лидерству, автор книг рассказал, чем компаниям грозят директора, нацеленные на личную выгоду, как неправильные экономические реформы приводят к беспорядкам и какое будущее ждет капитализм.

  • «Посмотрите на беспорядки в Париже, в Сантьяго, в других местах. Триггером служит что-то вроде бы не очень значительное — рост цен на бензин или билеты на общественный транспорт. Масштаб беспорядков никак не может объясняться этими причинами. Он вызван тяготами, которые приходится испытывать людям из-за растущего неравенства. Это неравенство проявляется на двух уровнях. Первый — уровень нищеты в абсолютных цифрах. <...> Это люди, которые усердно трудятся на двух или трех работах и все равно не могут свести концы с концами. <...> Второй уровень этой проблемы — относительное неравенство. Исследования показывают, что, если пропасть между бедными и богатыми широка, люди чувствуют себя несчастными. <...> Мы, экономисты, должны кардинально изменить ключевые посылки, на основе которых создаются парадигмы развития. Эти парадигмы должны недвусмысленно фокусироваться на благополучии всех граждан и на здоровой экосистеме экономики».
  • «Компаниям придется научиться владеть собой. Их активы нужно убрать с фондовых рынков. Именно там формируется раздутая стоимость, оттуда начинается все безумие. <...> Краткосрочное мышление — один из главных недостатков современного капитализма. И одновременно препятствие, мешающее переходу к устойчивой экономике».
  • «Вся экономика, все создание стоимости превратилось в манипулирование коллективным сознанием. <...> Все это делает людей несчастными, подрывает демократию, превращает немногих избранных в фантастических богачей за счет благополучия большинства».

Ицхак Адизес

Один из самых высокооплачиваемых бизнес-консультантов в мире, писатель Ицхак Адизес рассказал РБК, почему Россия стала главным врагом США, как бороться с коррупцией и в чем задача лидера.

  • «Россия слишком автократична. <...> Вам нужны более открытые, гибкие, готовые прислушиваться к людям лидеры. Но проблема в том, что, когда у вас появляются руководители, которые готовы слушать и понимать, вы их не уважаете. Вы ищете сильного авторитарного лидера, который говорит, что делать. <...> Нельзя поменять лидера, не поменяв психологию тех, кем он руководит. И это очень трудно в целом, Россия — это огромный вызов».
  • «В индустриальном обществе многое решали мышцы, но теперь важнее всего мозги. И задача лидера — дать людям возможность ими пользоваться, а не просто выполнять указания».
  • «Коррупция помогает искать обходные пути там, где госсистема просто не работает. Вот почему с этим явлением нельзя бороться суровыми наказаниями, например казнями, как в Китае. Если пресечь коррупцию, все перестанет работать. Дело в том, что коррупция — обратная сторона бюрократии».
  • «В наше время все, чему мы учимся, устаревает в течение нескольких лет: человек не может быть врачом или инженером, если не обновляет постоянно свои знания. <...> На самом деле диплом означает не то, что вы окончили обучение, а то, что вы допущены к продолжению обучения. Чтобы принимать здравые решения, человеку сейчас придется учиться постоянно, в течение всей жизни».

Герд Леонгард

Футуролог, писатель и журналист Герд Леонгард — о том, какие профессии скоро станут невостребованными и почему капитализм обречен и только прикладные технологии могут решить почти все глобальные проблемы, кроме социальных.

  • «Счастье не программа, его не достичь с помощью персонализированной еды, которая подобрана с учетом вашего генома. <...> Сейчас все вдруг забыли, что задача государства — построить благополучное общество. Не общество с быстрыми мобильными сетями или доступом в интернет вещей, а общество, чьи граждане счастливы. Даже правительства не помнят, что мы не должны использовать технологии для дегуманизации человека: если технология может повредить людям, ее надо обуздать».
  • «Многие компании мыслят категориями эффективности — стараются производить продукцию быстрее, дешевле, большими партиями. А ведь самое важное, что может делать бизнес, — это создавать смыслы. Эффективность как цель бизнеса сильно переоценена. <...> Думая об эффективности, вы прежде всего заботитесь о своих деньгах, но ведь потребителю нет дела до того, сколько вы зарабатываете, ему нужно, чтобы ему показали новое направление».
  • «Хорошая новость в том, что 50–70% почти любой человеческой работы — это рутина. Во всем этом роботы нас смогут заменить, освободив для более человеческих задач. Конец рутины не означает конец работы. Не повезет разве что отдельным индустриям. Например, 95% труда call-центров — это рутина. В итоге машины заменят почти всех их сотрудников».

Роберт Киган

Американский психолог, специалист по профессиональному развитию, автор множества книг и консультант рассказал РБК, как компаниям не тратить время сотрудников впустую, почему программы личностного развития полезны не всем и как работать с миллениалами.

  • «В среднестатистической организации сотрудники тратят на работу лишь половину времени. А другую половину — на «вторую работу», за которую им никто не платит: на то, чтобы производить хорошее впечатление на коллег и руководство. <...> В хорошей компании сотрудник не боится сказать, что чего-то не знает, — это основа профессионального роста».
  • «Надо закрыть две базовые потребности сотрудников. Первая — в заботе: люди должны чувствовать, что их поддерживают, испытывать психологический комфорт. Вторая — честность, четкость правил: все определяется принципами, а не характерами менеджеров. В большинстве организаций плохо и с тем и с другим».
  • «Страхи менеджеров тоже можно вылечить. Надо убедить их проводить микроэксперименты: пусть они передадут своим сотрудникам возможность принимать некий минимум решений — и посмотрят, пошатнет ли это их положение. В большинстве случаев успехи команды приводят не к свержению менеджера, а, наоборот, к его растущему признанию в компании».
Автор: Юлия Сапронова
Теги: коуч, ангел
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