Консультант по лидерству, автор книг рассказал, чем компаниям грозят директора, нацеленные на личную выгоду, как неправильные экономические реформы приводят к беспорядкам и какое будущее ждет капитализм.
- «Посмотрите на беспорядки в Париже, в Сантьяго, в других местах. Триггером служит что-то вроде бы не очень значительное — рост цен на бензин или билеты на общественный транспорт. Масштаб беспорядков никак не может объясняться этими причинами. Он вызван тяготами, которые приходится испытывать людям из-за растущего неравенства. Это неравенство проявляется на двух уровнях. Первый — уровень нищеты в абсолютных цифрах. <...> Это люди, которые усердно трудятся на двух или трех работах и все равно не могут свести концы с концами. <...> Второй уровень этой проблемы — относительное неравенство. Исследования показывают, что, если пропасть между бедными и богатыми широка, люди чувствуют себя несчастными. <...> Мы, экономисты, должны кардинально изменить ключевые посылки, на основе которых создаются парадигмы развития. Эти парадигмы должны недвусмысленно фокусироваться на благополучии всех граждан и на здоровой экосистеме экономики».
- «Компаниям придется научиться владеть собой. Их активы нужно убрать с фондовых рынков. Именно там формируется раздутая стоимость, оттуда начинается все безумие. <...> Краткосрочное мышление — один из главных недостатков современного капитализма. И одновременно препятствие, мешающее переходу к устойчивой экономике».
- «Вся экономика, все создание стоимости превратилось в манипулирование коллективным сознанием. <...> Все это делает людей несчастными, подрывает демократию, превращает немногих избранных в фантастических богачей за счет благополучия большинства».
Один из самых высокооплачиваемых бизнес-консультантов в мире, писатель Ицхак Адизес рассказал РБК, почему Россия стала главным врагом США, как бороться с коррупцией и в чем задача лидера.
- «Россия слишком автократична. <...> Вам нужны более открытые, гибкие, готовые прислушиваться к людям лидеры. Но проблема в том, что, когда у вас появляются руководители, которые готовы слушать и понимать, вы их не уважаете. Вы ищете сильного авторитарного лидера, который говорит, что делать. <...> Нельзя поменять лидера, не поменяв психологию тех, кем он руководит. И это очень трудно в целом, Россия — это огромный вызов».
- «В индустриальном обществе многое решали мышцы, но теперь важнее всего мозги. И задача лидера — дать людям возможность ими пользоваться, а не просто выполнять указания».
- «Коррупция помогает искать обходные пути там, где госсистема просто не работает. Вот почему с этим явлением нельзя бороться суровыми наказаниями, например казнями, как в Китае. Если пресечь коррупцию, все перестанет работать. Дело в том, что коррупция — обратная сторона бюрократии».
- «В наше время все, чему мы учимся, устаревает в течение нескольких лет: человек не может быть врачом или инженером, если не обновляет постоянно свои знания. <...> На самом деле диплом означает не то, что вы окончили обучение, а то, что вы допущены к продолжению обучения. Чтобы принимать здравые решения, человеку сейчас придется учиться постоянно, в течение всей жизни».
Футуролог, писатель и журналист Герд Леонгард — о том, какие профессии скоро станут невостребованными и почему капитализм обречен и только прикладные технологии могут решить почти все глобальные проблемы, кроме социальных.
- «Счастье не программа, его не достичь с помощью персонализированной еды, которая подобрана с учетом вашего генома. <...> Сейчас все вдруг забыли, что задача государства — построить благополучное общество. Не общество с быстрыми мобильными сетями или доступом в интернет вещей, а общество, чьи граждане счастливы. Даже правительства не помнят, что мы не должны использовать технологии для дегуманизации человека: если технология может повредить людям, ее надо обуздать».
- «Многие компании мыслят категориями эффективности — стараются производить продукцию быстрее, дешевле, большими партиями. А ведь самое важное, что может делать бизнес, — это создавать смыслы. Эффективность как цель бизнеса сильно переоценена. <...> Думая об эффективности, вы прежде всего заботитесь о своих деньгах, но ведь потребителю нет дела до того, сколько вы зарабатываете, ему нужно, чтобы ему показали новое направление».
- «Хорошая новость в том, что 50–70% почти любой человеческой работы — это рутина. Во всем этом роботы нас смогут заменить, освободив для более человеческих задач. Конец рутины не означает конец работы. Не повезет разве что отдельным индустриям. Например, 95% труда call-центров — это рутина. В итоге машины заменят почти всех их сотрудников».
Американский психолог, специалист по профессиональному развитию, автор множества книг и консультант рассказал РБК, как компаниям не тратить время сотрудников впустую, почему программы личностного развития полезны не всем и как работать с миллениалами.
- «В среднестатистической организации сотрудники тратят на работу лишь половину времени. А другую половину — на «вторую работу», за которую им никто не платит: на то, чтобы производить хорошее впечатление на коллег и руководство. <...> В хорошей компании сотрудник не боится сказать, что чего-то не знает, — это основа профессионального роста».
- «Надо закрыть две базовые потребности сотрудников. Первая — в заботе: люди должны чувствовать, что их поддерживают, испытывать психологический комфорт. Вторая — честность, четкость правил: все определяется принципами, а не характерами менеджеров. В большинстве организаций плохо и с тем и с другим».
- «Страхи менеджеров тоже можно вылечить. Надо убедить их проводить микроэксперименты: пусть они передадут своим сотрудникам возможность принимать некий минимум решений — и посмотрят, пошатнет ли это их положение. В большинстве случаев успехи команды приводят не к свержению менеджера, а, наоборот, к его растущему признанию в компании».