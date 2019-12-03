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Открытие «московского Диснейленда» перенесли на 2020 год
Тематический парк «Остров мечты» в Нагатинской пойме откроется в 2020 году, начались продажи билетов на конец февраля. Ранее девелопер проекта ГК «Регионы» и власти Москвы говорили о запуске парка до конца 2019 года
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Открытие тематического парка «Остров мечты» состоится в 2020 году, сообщили РБК в пресс-службе парка. Точная дата открытия пока не определена, уточнили в пресс-службе. Ранее открытие было запланировано на 2019 год. В пресс-службе «Острова мечты» не смогли оперативно уточнить причины переноса. РБК направил запрос в Стройкомплекс Москвы.

В официальном сообщении на страничке «Острова мечты» в соцсети «ВКонтакте», опубликованном 3 декабря, указано, что парк начнет работу 29 февраля. Эта дата указана как ближайшая, на которую можно купить билеты туда.

«Остров мечты» начал предварительную продажу билетов 1 декабря. Они будут стоить от 1900 до 5400 руб. в зависимости от категории и дня недели. Для сравнения, посещение парижского «Диснейленда» обойдется в $97–135, то есть в 6200–8700 руб.

О том, что открытие парка состоится в 2019 году, говорили представители как девелопера, так и властей Москвы. Летом об этом сообщил председатель совета директоров ХК «Остров мечты» (входит в ГК «Регионы») Амиран Муцоев. «О таком крупном тематическом парке москвичи мечтали несколько десятилетий, и вот только сейчас, в 2019 году, мечта становится реальностью», — заявил он.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что инвестор готов в начале декабря запускать парк. «Мы со своей стороны благоустроили набережную в этом районе, сдадим до конца года мост через Москву-реку. Поэтому до конца года столицу ожидает очень серьезное событие — запуск крупнейшего тематического крытого парка «Остров мечты» с мостом и улучшенной инфраструктурой», — отрапортовал Хуснуллин.

Крытый тематический парк «Остров мечты» откроется в одном здании с торговым центром, ресторанами и кинотеатром. Общая площадь комплекса составит почти 300 тыс. кв. м, арендопригодная — 70 тыс. кв. м. Рядом с комплексом обустроят ландшафтный парк — эти объекты войдут в первую очередь проекта. В 2021 году планируется построить вторую очередь — концертный зал, яхтенную школу и гостиницу на 450 номеров. Инвестиции в проект составят $1,5 млрд.

Сначала парк планировалось строить в партнерстве с DreamWorks, в нем должны были появиться аттракционы с героями мультфильмов «Шрек», «Кунг-фу панда», «Мадагаскар» и др. Отдельно планировалось создать павильон для героев «Союзмультфильма». Но DreamWorks поставила условие сделать парк монобрендовым, и в итоге контракт был расторгнут.

После этого девелопер проекта заключил соглашения с зарубежными студиями — IMPS S.A. («Смурфики»), Sony Pictures («Монстры на каникулах»), Viacom International Media Networks («Черепашки-ниндзя»), Sanrio GmbH («Хеллоу, Китти»). Кроме этих героев в парке появятся также зоны с Маугли, Снежной королевой, Буратино и другими персонажами, которые «Регионы» создали для парка сами на основе известных сказок.

ГК «Регионы» принадлежит братьям — сыновьям депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Амирану и Алихану, а также их дяде Амирхану Мори и близкому другу семьи Александру Карпову. Основной бизнес ГК «Регионы» — управление коммерческой недвижимостью. Компании принадлежат сеть торговых комплексов «Июнь» и «Сибирский городок». Группа управляет объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. По оценке Forbes, компания в 2018 году получила от аренды $280 млн.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость
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