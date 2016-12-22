«Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai

Дальневосточная судоверфь планирует доставить корму и носовую часть для нефтеналивного танкера класса Aframax, первого в России, с южнокорейской верфи Hyundai

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Дальневосточная верфь «Звезда» планирует доставить несколько частей для строящегося танкера класса Aframax с южнокорейской верфи Hyundai Samho Heavy Industries. На портале госзакупок размещен тендер «Звезды» на транспортировку кормы, носовой части, якорей, якорных цепей и носовой мачты корабля из Южной Кореи в Большой Камень. Внимание на закупку обратила газета «Коммерсантъ».

Цена закупки — 138,8 млн руб. В 4:16 3 декабря «Звезда» разместила на портале извещение об отказе от запроса предложений «в связи с необходимостью внесения изменений в закупочную документацию и проведением дополнительного согласования с заказчиком».

В технической документации тендера указано, что доставить носовые части и якорь нужно с 29 марта по 5 апреля 2019 года, корму — с 30 августа по 7 сентября.

В портфеле «Звезды» более 30 контрактов, в том числе 12 танкеров класса Aframax дедвейтом 114 тыс. т. 15 ноября на верфи прошла церемония начала серийного производства крупнотоннажных судов, на которой присутствовали глава «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Тогда же началась резка металла для второго Aframax. Предполагается, что танкеры станут первыми судами этого класса, построенными в России, сообщала «Роснефть». Первый из них — для «Роснефтефлота» — должен быть сдан в 2020 году.

Ранее «Роснефть» сообщала, что танкеры Aframax будут построены совместно с Hyundai Heavy Industries.

В «Роснефти» на запрос газеты не ответили. В Минпромторге сообщили, что информация о закупке от верфи не поступала. В ведомстве добавили, что продукция относится к произведенной в России в соответствии с постановлением правительства № 719.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что корма и нос судна — изогнутые, наиболее сложные части корабля. «Строительство их на «Звезде» займет дополнительное время и будет стоить дороже. А корейцы наряду с китайцами строят суда быстрее всех в мире. После поставки частей головного Aframax на создание аналогичных секций серийного судна уйдет несколько месяцев, — приводит газета слова источника.