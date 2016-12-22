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СМИ узнали о плане государства усилить контроль за маркировкой товаров
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СМИ узнали о плане государства усилить контроль за маркировкой товаров
Бизнес, 02:06
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СМИ узнали о плане государства усилить контроль за маркировкой товаров
Информация в системе маркировки товаров будут контролироваться государством, но бизнесу обещают предоставить недискриминационный доступ к данным, пишут «Ведомости»
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Государство усилит контроль за системой маркировки товаров, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проект концепции маркировки, подлинность которого изданию подтвердили два федеральных чиновника.

Оператор системы маркировки определен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который на 50% принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, еще по 25% у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.

​Подготовить концепцию премьер-министр Дмитрий Медведев поручал в октябре. Окончательно договориться сторонам удалось на совещании у вице-премьера Максима Акимова в пятницу, 30 ноября, отмечает издание. Медведев требовал, чтобы информация системы принадлежала государству, а бизнес получил к ней недискриминационный доступ. Также он поручал рассмотреть возможность наделения системы маркировки статусом государственной информационной системы (ГИС) и разделения функции маркировки товаров и оператора данных.

В итоговую концепцию включили первые две идеи, пишет газета. Система получит статус ГИС, то есть будет работать по правилам, устанавливаемых постановлениями правительства. ЦРПТ сможет вносить изменения в систему, но должен будет затем согласовывать их с правительством.

В концепции также прописано, что оператор должен будет обеспечить бизнесу недискриминационный доступ к обезличенным данным на условиях, которые определит правительство. Предусматривается доступ только к обработанным данным, так как необработанные данные могут быть раскрыты лишь с согласия передавшей их компании, пояснил газете представитель ЦРПТ.

Сейчас ЦРПТ маркирует табак и обувь, вскоре начнет маркировать лекарства. С 2019 году к системе подключат еще 12 категорий товаров. Полноценно система заработает к 2024 году. Стоимость маркировки одного товара — 50 коп.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: маркировка , Алишер Усманов
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