«Залипаки»vs.«Скрепыши»: чем закончились акции главных продуктовых сетей

В августе оба крупнейших продавца продуктов — X5 Retail Group и «Магнит» — запустили маркетинговые акции: игрушка в обмен на покупку. РБК разбирался, удалось ли «Залипакам» и «Скрепышам» повторить успех «Прилипал» от «Дикси»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Практически одновременно, с августа по конец октября 2019 года, два главных конкурента — сеть «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) и «Магнит» — проводили маркетинговые акции. Ретейлеры использовали уже ставшую знакомой потребителям механику: чтобы получить призы, не нужно было ни собирать наклейки и фишки, ни копить баллы. Достаточно было сделать покупку на определенную сумму.

РБК разбирался, как игрушки от продуктовых ретейлеров — «Залипаки» и «Скрепыши» — конкурировали за внимание и деньги потребителей.

«Залипаки» от «Перекрестка» За каждые полные 800 рублей в чеке при покупке в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областях и за 600 рублей в регионах ретейлер дарил саше c застывающим пластилином «Залипаки». «Залипаки» — это 13 монстров, созданных дизайнерами компании Hey Clay — партнера X5. X5 Retail Group не раскрывает ни для журналистов, ни для покупателей в правилах акции количество выделенных на кампанию призов. «Скрепыши» от «Магнита» Подарок выдавался за чек в 400 рублей в магазинах «Магнит у дома» или «Магнит Аптека», и сразу два «скрепыша» за чек на 800 рублей в магазинах «Магнит семейный» и «Магнит Косметик». «Скрепыши» — силиконовые скрепки с персонажами-эмоджи, которыми чаще всего пользуются дети. У эмоджи есть имена, например, «Крутыш», «Баблыш», «Какашич» и другие.

Оба ретейлера не раскрыли данные о затратах, росте среднего чека и приросте в выручке благодаря акции.

В среднем, подобные акции с моментальными призами увеличивают средний чек ретейлеров от 5-15% в нижнем ценовом сегменте до 20%-30% в среднем ценовом сегменте. На показатель, как уточняет член совета Гильдии маркетологов Николас Коро, влияет психологический порог — сколько человек готов переплатить, чтобы получить «подарок». Совокупный рост выручки компании во время акции может составить до 5%.