Власти попросили остановить выпуск продукции «Петелинки» из-за нарушений

В продукции «Петелинки» в магазинах в Центральной России были обнаружены сальмонеллы, листерии и антибиотики. Власти потребовали через суд приостановления деятельности фабрики в нескольких областях или присуждения крупного штрафа

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Московское управление Россельхознадзора в сентябре обратилось в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово»). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналогичные обращения в суд поданы управлением ведомства по Московской и Тульской областям.

Основанием для судебного разбирательства стало повторное выявление сальмонеллы и листерий в продукции Петелинской птицефабрики, которая была закуплена в одном из магазинов сети «Авоська-Два».

Исследование проб частей тушек-бройлеров «Петелинка» проводилось в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Это уже второе предупреждение для фабрики. В мае 2018 года Петелинская птицефабрика была оштрафована на 300 тыс. руб. за аналогичное правонарушение.

Россельхознадзор сообщает и о других нарушениях в птицеводческой продукции «Петелинки». В частности, сальмонеллы были найдены в пробах, отобранных в магазине «ИКС 5 Гипер» в Костромской и Ивановской областях. В продукции «Петелинки» в магазинах «Городской супермаркет» и «Новый свет» в Москве, Московской и Тульской областях были найдены антибиотики и листерии.

Ведомство потребовало в суде для птицефабрики наказания в виде приостановки ​деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложения штрафа в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.

«Петелинка» входит в группу компанией «Черкизово», на которую, по ее собственным данным, приходится 10% рынка куриного мяса в России. Бренд «Петелинка» получил свое название от Петелинской птицефабрики, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья.