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Роналдо купил играющий в высшей лиге Испании футбольный клуб
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Роналдо купил играющий в высшей лиге Испании футбольный клуб
Бизнес, 14:52
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Роналдо купил играющий в высшей лиге Испании футбольный клуб
Игравший за «Барселону» и «Реал» бразильский нападающий стал владельцем ФК «Вальядолид». Новый хозяин заверил, что хочет создать лучшую команду
Роналдо (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экс-нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала», завершивший футбольную карьеру бразилец Роналдо приобрел 51% акций футбольного клуба «Реал Вальядолид».

«Роналдо — человек, который влюбляет в себя и осуществляет мечты. Приход Роналдо позволит клубу совершить качественный скачок. Я приветствую вас в вашем новом доме», — заявил президент клуба «Реал Вальядолид» Карлос Суарес, представляя Роналдо на пресс-конференции в мэрии Вальядолида.

​Сам Роналдо заверил, что клуб не собирается довольствоваться уже достигнутым (в 2018 году «Реал Вальядолид» после четырехлетнего пребывания во втором по силе дивизионе испанского футбола вернулся в высший дивизион и сейчас занимает в нем 16-е место) и намерен подниматься «так далеко, как только позволят мечты».

«Я хочу, чтобы все помогали строить этот клуб, и приглашаю все фанатов принять участие в проекте. Делитесь вашими идеями, мнениями, критикой и надеждами. Я хочу, чтобы вы были частью настоящего и будущего клуба «Реал Вальядолид», — заявил Роналдо.

​В завершение церемонии Роналдо подарили футболку «бело-фиолетовых» с его именем.

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Рональдо , Испания , Футбол
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