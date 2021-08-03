Ретейлеры попросили мэрию Москвы убрать ПЦР-тесты после вакцинации 60%

Ассоциация считает, что отмена обязательных тестов для тех, кто привил более 60% сотрудников, «создаст дополнительный стимул для вакцинации»: сейчас компании тратят на тестирование от 600 тыс. до 4 млн руб. ежемесячно

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, представляет крупнейших игроков российского и международного рынка онлайн-продаж) попросила власти Москвы освободить компании, в которых от коронавируса привиты более 60%, от обязанности проводить каждые 15 дней ПЦР-тестирование на COVID-19. Соответствующее письмо президент АКИТ направил мэру Сергею Собянину, копия есть у РБК.

Указ мэра Москвы, который предписывает работодателям каждые 15 дней тестировать не менее 10% работников, был подписан в мае 2020 года. Летом текущего года столичное управление Роспотребнадзора обязало сотрудников ряда сфер, в том числе торговли и услуг, привить не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля (затем этот срок сдвинули до 22 июля), второй дозой — до 15 августа.

«Сегодня компании несут серьезную финансовую нагрузку на проведение ПЦР-тестов сотрудников. Эта обязанность существует уже больше года», — заявил Соколов. Компаниям, входящим в ассоциацию, организация тестов обходится от 600 тыс. до 4 млн руб. ежемесячно, говорится в письме АКИТ. Ассоциация считает, что отмена обязательных ПЦР-тестов для тех, кто привил более 60% сотрудников, «создаст дополнительный стимул для вакцинации сотрудников в компаниях из сферы интернет-торговли».

По состоянию на конец июля доля сотрудников отрасли интернет-торговли в Москве, привитых первым компонентом вакцины, превысила 60%, а в некоторых организациях из состава АКИТ — 70%, заявили в ассоциации. АКИТ считает, что подобные показатели сохранятся и в отношении второго компонента.