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Правительство проверит финансы пожаловавшихся на пошлины металлургов

В правительстве проанализируют деятельность электрометаллургических предприятий. Бизнес жаловался: из-за введенных с 1 августа пошлин на черные и цветные металлы для компаний появился риск остановки
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ММК MAGN ₽69,01 -0,2% Купить
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Правительство поручило Минпромторгу собрать данные о финансовом положении электрометаллургических предприятий за последние три года с учетом ввода экспортных пошлин в России и углеродного налога в Евросоюзе. Кроме того, министерству поручено представить позицию «о целесообразности» применения единообразных подходов в вопросе установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую традиционными вертикально интегрированными предприятиями черной металлургии и предприятиями электрометаллургии. Копии писем с соответствующими поручениями от 6 и 28 июля, подписанных директором департамента промышленности правительства Кириллом Лысогорским, есть в распоряжении РБК.

Завод из дела Фургала предупредил о риске остановки
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Минпромторге подтвердили сбор финансово-экономических показателей результатов производственной деятельности электрометаллургических предприятий для доклада руководству правительства о деятельности и перспективах развития электрометаллургии в России, в том числе с учетом рисков от введения Евросоюзом платы за углеродный след. «Указанная информация направлена в правительство», — заявил представитель ведомства.
Вместе с тем, по его словам, в соответствии с поступившими обращениями предприятий вопрос целесообразности применения единообразных подходов в установлении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую вертикально интегрированными предприятиями и предприятиями электрометаллургии, в настоящее время находится на рассмотрении Минпромторга.

РБК направил запрос в правительство.

О каких пошлинах идет речь

С 1 августа правительство ввело временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы сроком до 31 декабря 2021 года: они распространяются на продукцию, которую выпускают электрометаллургические предприятия, — арматуру и сортовой прокат — и составят 15% от цены, но не менее $115 за тонну.

Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110–115 млрд руб. у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд руб. у поставщиков цветных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили благодаря росту цен на металлы за рубежом. Полученные средства российские власти планируют направить на компенсацию удорожания металлургической продукции в строительстве и промышленности на внутреннем рынке.

Почему власти решили проанализировать деятельность заводов

После того как власти решили ввести экспортные пошлины, руководители четырех крупных электрометаллургических предприятий — Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и его «дочки» «Балаково», дальневосточного завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода — попросили Мишустина отложить эту меру из-за риска остановки работы заводов. Они сослались на то, что рентабельность этих заводов и так в три раза ниже, чем у их конкурентов — вертикально интегрированных холдингов («Северстали», Магнитогорского металлургического комбината, Evraz и других). Основное отличие электрометаллургических предприятий от таких конкурентов состоит в том, что они производят свою продукцию (арматуру и сортовой прокат) из лома, который закупают на рынке, а крупные холдинги — из руды и угля, которые в основном сами производят. К тому же большинство электрометаллургических предприятий географически удалено от рынков сбыта, и экспорт занимал значимую часть в их выручке.

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Рентабельность у электрометаллургических заводов составляет от 8 до 16% доналоговой прибыли (EBITDA), в то время как у «Северстали», группы НЛМК и ММК этот показатель за первое полугодие 2021-го достиг 40–54%, напоминает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

Правительство утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металлов
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Лысогорский в обращении в Минпромторг просит предоставить данные именно о четырех обратившихся к премьеру предприятиях — их выручке и чистой прибыли, количестве сотрудников, уплаченных налогах в бюджеты всех уровней, объеме производства в натуральном и денежном выражении, основной номенклатуре продукции, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Суммарная выручка этих четырех предприятий за 2020 год составила более 130 млрд руб.

Минпромторг информацию уже запросил, подтвердил РБК владелец Абинского электрометаллургического завода и глава ассоциации электрометаллургов Иван Демченко. Данные нужны для подготовки доклада премьеру Михаилу Мишустину к 10 августа, следует из письма правительства. РБК направил запросы в «Амурсталь» и Ашинский метзавод.

Также правительство интересуют основные финансовые показатели (себестоимость, рентабельность, выручка, чистая прибыль) вертикально интегрированных холдингов черной металлургии до и после введения экспортных пошлин, чтобы сравнить фактические значения за период август—декабрь 2019 года и прогнозные значения за август—декабрь 2021 года. Но какие именно компании должны отчитаться, в запросах не указано. РБК направил запросы в «Северсталь», НЛМК, ММК и Evraz.

Сейчас правительство обсуждает снижение размера пошлин отдельно для электрометаллургических предприятий, сказал РБК источник, близкий к одной из крупных металлургических компаний. В начале июля правительство уже согласилось понизить минимальный порог экспортной пошлины на чугун с $115 до $54 за тонну. На прошлой неделе директор по экономике ММК Андрей Еремин заявил, что правительство обсуждает с металлургами понижение минимального значения экспортной пошлины и на сортовой прокат. Тогда в Минэкономразвития подтверждали, что получили обращения металлургов по корректировке экспортных пошлин на отдельные виды продукции, сообщал «Интерфакс». РБК направил запрос в пресс-службу министерства.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
ООО "Абинский Электрометаллургический завод" металл пошлины
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Власти введут временные пошлины на экспорт металла из России
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