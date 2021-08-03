Правительство проверит финансы пожаловавшихся на пошлины металлургов

В правительстве проанализируют деятельность электрометаллургических предприятий. Бизнес жаловался: из-за введенных с 1 августа пошлин на черные и цветные металлы для компаний появился риск остановки

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Правительство поручило Минпромторгу собрать данные о финансовом положении электрометаллургических предприятий за последние три года с учетом ввода экспортных пошлин в России и углеродного налога в Евросоюзе. Кроме того, министерству поручено представить позицию «о целесообразности» применения единообразных подходов в вопросе установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую традиционными вертикально интегрированными предприятиями черной металлургии и предприятиями электрометаллургии. Копии писем с соответствующими поручениями от 6 и 28 июля, подписанных директором департамента промышленности правительства Кириллом Лысогорским, есть в распоряжении РБК.

В Минпромторге подтвердили сбор финансово-экономических показателей результатов производственной деятельности электрометаллургических предприятий для доклада руководству правительства о деятельности и перспективах развития электрометаллургии в России, в том числе с учетом рисков от введения Евросоюзом платы за углеродный след. «Указанная информация направлена в правительство», — заявил представитель ведомства.

Вместе с тем, по его словам, в соответствии с поступившими обращениями предприятий вопрос целесообразности применения единообразных подходов в установлении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую вертикально интегрированными предприятиями и предприятиями электрометаллургии, в настоящее время находится на рассмотрении Минпромторга.

РБК направил запрос в правительство.