Правительство проверит финансы пожаловавшихся на пошлины металлургов
Правительство поручило Минпромторгу собрать данные о финансовом положении электрометаллургических предприятий за последние три года с учетом ввода экспортных пошлин в России и углеродного налога в Евросоюзе. Кроме того, министерству поручено представить позицию «о целесообразности» применения единообразных подходов в вопросе установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую традиционными вертикально интегрированными предприятиями черной металлургии и предприятиями электрометаллургии. Копии писем с соответствующими поручениями от 6 и 28 июля, подписанных директором департамента промышленности правительства Кириллом Лысогорским, есть в распоряжении РБК.
В Минпромторге подтвердили сбор финансово-экономических показателей результатов производственной деятельности электрометаллургических предприятий для доклада руководству правительства о деятельности и перспективах развития электрометаллургии в России, в том числе с учетом рисков от введения Евросоюзом платы за углеродный след. «Указанная информация направлена в правительство», — заявил представитель ведомства.
Вместе с тем, по его словам, в соответствии с поступившими обращениями предприятий вопрос целесообразности применения единообразных подходов в установлении экспортных пошлин на металлургическую продукцию, выпускаемую вертикально интегрированными предприятиями и предприятиями электрометаллургии, в настоящее время находится на рассмотрении Минпромторга.
РБК направил запрос в правительство.
О каких пошлинах идет речь
С 1 августа правительство ввело временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы сроком до 31 декабря 2021 года: они распространяются на продукцию, которую выпускают электрометаллургические предприятия, — арматуру и сортовой прокат — и составят 15% от цены, но не менее $115 за тонну.
Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110–115 млрд руб. у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд руб. у поставщиков цветных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили благодаря росту цен на металлы за рубежом. Полученные средства российские власти планируют направить на компенсацию удорожания металлургической продукции в строительстве и промышленности на внутреннем рынке.