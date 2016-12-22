Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката

Один из спонсоров избирательной кампании Дональда Трампа попытался воспользоваться знакомством с его адвокатом, чтобы получить госсубсидии на проект по строительству атомной электростанции

АЭС Bellefonte в штате Алабама. 2 июня 2011 года (Фото: Eric Schultz / AP)

Спонсор избирательного штаба Трампа Фрэнклин Хейни в начала апреля согласился передать $10 млн личному адвокату президента Майклу Коэну. В обмен юрист должен был воспользоваться своими связями в Белом доме, чтобы Хейни получил госсубсидию в размере $5 млрд, необходимых ему для завершения проекта по строительству АЭС в штате Алабама, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этой историей.

Осуществлению этого плана помешал тот факт, что глава Белого дома с тех пор фактически порвал все отношения с Коэном, который теперь подозревается в незаконном лоббировании ряда проектов после победы Трампа на выборах.

В компании Хейни заявляют, что его представители никогда не общались с Коэном и никогда не пытались с помощью лоббистов завершить строительство АЭС.

Представитель Коэна от комментариев отказался. Не стали обсуждать эту историю с WSJ и в пресс-службе Белого дома.

Ранее Коэн ранее опровергал историю, появившуюся на «Би-би-си», о том, что он получил $400 тысяч за организацию встречи Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне. Британская компания указывала, что официальным лоббистам удалось тогда добиться только краткой фотосессии двух глав государств, тогда как Порошенко хотелось именно переговоров.