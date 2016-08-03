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Игорь Чайка и Олег Митволь построят станцию опреснения воды для Ирана
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Игорь Чайка и Олег Митволь построят станцию опреснения воды для Ирана
Бизнес, 03 авг 2016, 05:33
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Игорь Чайка и Олег Митволь построят станцию опреснения воды для Ирана
Игорь Чайка и Олег Митволь учредили ООО для реализации нескольких инфраструктурных проектов в странах Персидского залива. Один из них — строительство станции опреснения воды в Иране
Бизнесмен Игорь Чайка (Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ)

Сын генерального прокурора России Игорь Чайка и политик Олег Митволь, возглавляющий список партии «Зеленые» на предстоящих выборах в Госдуму, собираются осуществить несколько инфраструктурных проектов в странах Персидского залива. Для этого они ​учредили на паритетных началах ООО «Русско-ближневосточный экспортный центр» (РБЭЦ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Как пояснил изданию Митволь, первым проектом станет строительство станции опреснения воды в Иране. Предполагается построить две линии опреснения — для питьевой и технической воды. РБЭЦ будет работать над проектом совместно с местной «крупной инжиниринговой компанией». Имя иранского партнера, объем и источники инвестиций Митволь назвать отказался, однако отметил, что срок окупаемости проекта, по его данным, составит восемь-девять месяцев.

По словам аналитика практики «Инфраструктура» консалтинговой группы «НЭО Центр» Булата Талдытова, стоимость данного проекта может составить от $110 млн до 180 млн. Он знает, что в июне корейская корпорация Doosan Group заключила контракт на строительство в Иране опреснительной станции аналогичной мощности за $185 млн.

Как отмечает «Коммерсантъ», планы по строительству опреснительной установки в Иране имеются также у «Технопромэкспорта», дочерней структуры «Ростеха». Представитель госкорпорации сообщил изданию, что в компании осведомлены о планах РБЭЦ.

Завершить строительство опреснительной станции РБЭЦ рассчитывает в первом квартале 2018 года. Компания ожидает, что часть питьевой воды будут закупать государственные учреждения Ирана, а техническую — использовать в сельском хозяйстве. Как подчеркивал в беседе с изданием Талдытов, ситуация с пресной водой в Иране является «близкой к критической».

РБЭЦ уже не первый совместный проект Чайки и Митволя. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» с ноября 2012 года по март 2016-го Чайка (через ООО «Энкон») владел 10% в ООО «Инвест Сити», 5% которого принадлежит Митволю.

Автор: Дарья Напеева.
Теги: Игорь Чайка , Олег Митволь , Иран , НЭО , ИНВЕСТ
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