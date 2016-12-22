«Лондон русский. Бизнес»: Александр Пинчук о британском рынке туризма
Бизнес, 20:35
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«Лондон русский. Бизнес»: Александр Пинчук о британском рынке туризма
Рынок туристических услуг Великобритании — £40 млрд в год. Как российский бизнес может заработать на этом рынке, в программе «Лондон русский. Бизнес» рассказал Александр Пинчук, гендиректор компании VidiGuide
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01:58 О влиянии дела Скрипалей на бизнес
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07:16 Об инвестициях
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10:24 Об отношении британских инвесторов к России