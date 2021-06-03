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Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

Правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса — законодательно или «просто поговорив с конкретными людьми», заявил Евтушенков отвечая, действительно ли одной из причин роста цен стала жадность бизнеса
АФК «Система» AFKS ₽31,87 -0,98% Купить
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

Двенадцатого мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен.

«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

«Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно, — отметил лишь бизнесмен. — К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах». По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 млрд руб., увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом.

«Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве», — добавил Евтушенков.

Вопрос удорожания продуктов питания президент Владимир Путин поднял еще в декабре 2020 года. «А почему это происходит? А потому что на мировых рынках выросла цена <...> и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым», — сказал он на большой пресс-конференции.

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По мнению Путина, в некоторых отраслях рост цен носил необъективный характер. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить цены на сахар и подсолнечное масло. В марте 2021 года Михаил Мишустин закрепил за конкретными федеральными ведомствами обязанность следить за ценами на определенные товары.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Владимир Евтушенков Михаил Мишустин цены
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