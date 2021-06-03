Евтушенков предложил властям изменить «правила игры» для бизнеса

Правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса — законодательно или «просто поговорив с конкретными людьми», заявил Евтушенков отвечая, действительно ли одной из причин роста цен стала жадность бизнеса

Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство, наверное, должно «каким-то образом» скорректировать правила игры для бизнеса — «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», заявил в интервью РБК крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, отвечая на вопрос о причинах роста цен на социально значимые продукты в России и «жадности» бизнеса.

Двенадцатого мая премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства перед депутатами Госдумы, назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей» одной из причин роста цен.

«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

«Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно, — отметил лишь бизнесмен. — К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах». По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 млрд руб., увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом.