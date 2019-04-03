Россия вошла в число стран с самой зарегулированной торговлей

Российский розничный рынок входит в тройку самых зарегулированных в Европе, уступая только рынкам Италии и Белоруссии, говорится в отчете консалтинговой компании Civitta (результаты анализа зарегулированности розничной торговли в странах развивающейся Европы есть в распоряжении РБК).
Высокий индекс зарегулированности в России аналитики объясняют комбинацией сразу нескольких факторов: сложные условия открытия торговых точек (правил размещения магазинов, количество разрешений) и жестких ограничений антимонопольного характера. Наиболее «мягким» законодательством для ретейлеров названы Латвия, Литва и Эстония.
Как регуляторы взаимодействуют с розничным бизнесом:
- В Белоруссии для создания торговой точки необходимо получить наибольшее число разрешений (5) от соответствующих органов. Испания, Молдавия, Германия и Латвия относятся к числу наиболее либеральных стран по данному показателю — там потребуется всего одно разрешение.
- Украина лидирует по количеству различных типов госорганов, в которые должен обратиться ретейлер при получении разрешений — их 4: муниципалитет, управление архитектуры и градостроительства городского совета, государственная пожарная инспекция и санитарно-эпидемиологическая служба. В Белоруссии, Польше, Италии и Румынии в процессе открытия магазина ретейлеру нужно обратиться в 3 компетентных органа. В Латвии, Молдавия и Германии процесс открытия магазина требует обращения лишь в один орган.
- Италия характеризуется наибольшим числом рыночных исследований и оценок воздействия, необходимых при открытии нового магазина
- Максимально долго — до 18 месяцев — потребуется для согласования открытия магазина в Белоруссии. В Латвии — около 15 дней.
- Для проведения промоакций или распродаж в конце рабочего дня ретейлерам из Италии и некоторых регионов Испании нужно предоставить властям уведомления.
- В Латвии ретейлер может организовать не более трех промоакций с розыгрышами в течение одного календарного года для одного вида товаров.