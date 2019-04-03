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Россия вошла в число стран с самой зарегулированной торговлей
Россия вошла в тройку европейских стран с самим высоким уровнем зарегулированности торговли. Жестче правила к ретейлерам только в Белоруссии и Италии. Сильное давление на торговлю приводит к росту цен, напоминают аналитики

Российский розничный рынок входит в тройку самых зарегулированных в Европе, уступая только рынкам Италии и Белоруссии, говорится в отчете консалтинговой компании Civitta (результаты анализа зарегулированности розничной торговли в странах развивающейся Европы есть в распоряжении РБК).

Высокий индекс зарегулированности в России аналитики объясняют комбинацией сразу нескольких факторов: сложные условия открытия торговых точек (правил размещения магазинов, количество разрешений) и жестких ограничений антимонопольного характера. Наиболее «мягким» законодательством для ретейлеров названы Латвия, Литва и Эстония.

Как регуляторы взаимодействуют с розничным бизнесом:

  • В Белоруссии для создания торговой точки необходимо получить наибольшее число разрешений (5) от соответствующих органов. Испания, Молдавия, Германия и Латвия относятся к числу наиболее либеральных стран по данному показателю — там потребуется всего одно разрешение.
  • Украина лидирует по количеству различных типов госорганов, в которые должен обратиться ретейлер при получении разрешений — их 4: муниципалитет, управление архитектуры и градостроительства городского совета, государственная пожарная инспекция и санитарно-эпидемиологическая служба. В Белоруссии, Польше, Италии и Румынии в процессе открытия магазина ретейлеру нужно обратиться в 3 компетентных органа. В Латвии, Молдавия и Германии процесс открытия магазина требует обращения лишь в один орган.
  • Италия характеризуется наибольшим числом рыночных исследований и оценок воздействия, необходимых при открытии нового магазина
  • Максимально долго — до 18 месяцев — потребуется для согласования открытия магазина в Белоруссии. В Латвии — около 15 дней.
  • Для проведения промоакций или распродаж в конце рабочего дня ретейлерам из Италии и некоторых регионов Испании нужно предоставить властям уведомления.
  • В Латвии ретейлер может организовать не более трех промоакций с розыгрышами в течение одного календарного года для одного вида товаров.

Как оценивали розничную торговлю

В основе исследования лежит методология, использованная Европейской комиссией в исследовании «Соответствие европейского сектора розничной торговли реалиям 21 века». «Индекс зарегулированности розничной торговли» (ИЗРТ) оценивается по двум группам факторов: простота открытия торговой точки и операционная деятельность. В рамках анализа, Civitta оценивали розничные рынки 13 стран, которые разделены на две подгруппы: ключевые рынки региона (Германия, Италия и Испания) и страны развивающейся Европы (Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Румыния).

При этом, в Civitta выявили корреляцию между ограничениями при открытии новых магазинов и уровнем цен на продукты — ​ более высокий уровень розничных цен в той или иной стране может быть обусловлен слишком жестким госрегулированием розничной торговли. В связи с этим, аналитики напомнили о необходимости отслеживать риски роста цен в случае дальнейшего регулирования отрасли, особенно в России и Белоруссии, где доля трат на продукты питания занимает значительную часть от доходов. Так, доля затрат на на продукты питания в общей структуре расходов домохозяйств в России достигает 37%, в Белоруссии — 39%, а Украине — 49%, указывают они со ссылкой на национальные статистические комитеты. В свою очередь смягчение барьеров способно привести к снижению цен на продукты, отмечают аналитики.

Степень регуляторной нагрузки на российскую торговлю весьма велика, соглашается президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Регуляторный фактор усугубляет давление на цены, крайне затрудняя их удержание в относительно стабильном состоянии в неблагоприятной экономической обстановке, условиях роста издержек, ускорения инфляции, роста фискальной нагрузки и низкой покупательной способности населения, отмечает он. Тем не менее, сейчас Минпромторг разрабатывает стратегию развития торговли, в основе которой лежит принцип дерегулирования отрасли, что является очень нужным для рынка процессом, подчеркнул Беляков.

Автор: Ольга Дубравицкая
Теги: Ретейлеры, Торговля
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