Россия вошла в число стран с самой зарегулированной торговлей

Россия вошла в число стран с самой зарегулированной торговлей

Россия вошла в тройку европейских стран с самим высоким уровнем зарегулированности торговли. Жестче правила к ретейлерам только в Белоруссии и Италии. Сильное давление на торговлю приводит к росту цен, напоминают аналитики

Российский розничный рынок входит в тройку самых зарегулированных в Европе, уступая только рынкам Италии и Белоруссии, говорится в отчете консалтинговой компании Civitta (результаты анализа зарегулированности розничной торговли в странах развивающейся Европы есть в распоряжении РБК).

Высокий индекс зарегулированности в России аналитики объясняют комбинацией сразу нескольких факторов: сложные условия открытия торговых точек (правил размещения магазинов, количество разрешений) и жестких ограничений антимонопольного характера. Наиболее «мягким» законодательством для ретейлеров названы Латвия, Литва и Эстония.

Как регуляторы взаимодействуют с розничным бизнесом: