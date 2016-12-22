Топ-менеджер Hyundai уволилась после обвинений в принуждении к караоке

В Южной Корее свой пост покинула одна из руководительниц Hyundai. Ее подчиненные рассказали, что она вынуждала девушек посещать вечеринки с пожилыми топ-менеджерами и петь караоке

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Женщина, входившая в число топ-менеджеров южнокорейской Hyundai Motor, уволилась после обвинений в попытках угодить мужской части руководства с помощью подчиненных, сообщает Yonhap. Уволенная принуждала женщин-подчиненных к посещению вечеринок с начальством, пытаясь добиться для себя карьерных преимуществ.

Обвинения в адрес начальницы высказала одна из сотрудниц перед собственным увольнением. Ее претензии прозвучали в рамках международной кампании #MeToo, направленной против сексуальных домогательств. По словам женщины, топ-менеджер вынуждала подчиненных посещать закрытые вечеринки, на которых присутствовали занимавшие высокие посты в компании пожилые мужчины, танцевать с ними и пить алкоголь. В число совместных с начальством развлечений входило и обязательное посещение караоке.

После сообщений о скандале компания начала служебное расследование. «Мы предпримем надлежащие шаги в связи с любыми нарушениями или фактами противоправного поведения внутри компании, которые нарушают равноправие», — цитирует агентство заявление руководства Hyundai. Имя топ-менеджера, уволившейся после скандала, агентство не сообщает. Помимо нее в отставку подал и глава подразделения Hyundai Autoever Чан Ён Ук, заявивший, что ощущает моральную ответственность за произошедшее.

Хештег #MeToo («Я тоже»), под которым женщины рассказывают о домогательствах в свой адрес, стал символом международной кампании борьбы за права женщин. Первым широко известным случаем обвинений в домогательствах стал скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. После обвинений он был вынужден покинуть собственную кинокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства. Кроме того, от сотрудничества с ним отказались другие производители фильмов. Вскоре после этого кампания по борьбе с сексуальными домогательствами перешагнула границы США и стала распространяться по другим странам. В России о сексуальных домогательствах в свой адрес со стороны депутата фракции ЛДПР Леонида Слуцкого заявили несколько журналисток, работавших в Думе. После отказа парламентского комитета по этике принять меры против Слуцкого о бойкоте депутата и нижней палаты парламента объявили ведущие СМИ.