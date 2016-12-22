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Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении
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Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении
Бизнес, 17:41
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Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении закон о новом налоге для нефтяников, который они ждут уже больше двух лет. Реформа позволит компаниям снизить налоговые выплаты в бюджет и в итоге добыть больше нефти
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом налоге для нефтяников — на дополнительный доход (НДД), сообщил «Интерфакс». Реформа налогообложения в отрасли обсуждалась с середины 1990-х годов, последний вариант НДД нефтяники ждут уже больше двух лет.

Сейчас компании платят так называемую ренту, фиксированный налог с выручки — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также экспортные пошлины. Это примерно 60% от выручки компаний, сообщало Минэнерго. Действующая система не учитывает себестоимость добычи на месторождениях, а значит, не позволяет разрабатывать значительную часть более дорогих запасов. До сих пор, чтобы стимулировать добычу, государство предоставляло компаниям многочисленные льготы. Например, в прошлом году «Роснефть» добилась снижения ставки НДПИ для Самотлорского месторождения на 350 млрд руб. в течение десяти лет. Компания обещает компенсировать выпадающие доходы за счет роста добычи, а значит, и налоговых поступлений. По оценкам Vygon Consulting, в 2016 году нефтяники получили льготы на 400 млрд руб., или треть добываемой нефти.

«Роснефть» добилась налоговых льгот на 350 млрд руб. для Самотлора
Бизнес

НДД принципиально отличается от существующей системы налогообложения. Новый налог будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, ставка составит 50%. При этом реформа позволит компаниям частично отказаться от НДПИ, а в некоторых случаях — отсрочить уплату этого налога до полного возмещения капитальных затрат. В итоге налоговая нагрузка для разных месторождений снизится и будет составлять от 15 до 36% от выручки, сообщало Минэнерго. По данным министерства, к 2025 году это позволит нефтяным компаниям дополнительно разработать 5 млрд т​ нефти, увеличить коэффициент извлечения нефти и налоги в бюджет.

Пока НДД планируется ввести в пилотном режиме для отдельных месторождений. Это новые и зрелые участки в ЯНАО, новые проекты в Иркутской области, Красноярском крае, НАО, зрелые месторождения в Тюменской области, ХМАО, Коми, а также месторождения, на которые сейчас распространяется льготная ставка экспортной пошлины.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: НДД , Минэнерго , Минфин
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