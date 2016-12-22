Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении закон о новом налоге для нефтяников, который они ждут уже больше двух лет. Реформа позволит компаниям снизить налоговые выплаты в бюджет и в итоге добыть больше нефти

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом налоге для нефтяников — на дополнительный доход (НДД), сообщил «Интерфакс». Реформа налогообложения в отрасли обсуждалась с середины 1990-х годов, последний вариант НДД нефтяники ждут уже больше двух лет.

Сейчас компании платят так называемую ренту, фиксированный налог с выручки — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также экспортные пошлины. Это примерно 60% от выручки компаний, сообщало Минэнерго. Действующая система не учитывает себестоимость добычи на месторождениях, а значит, не позволяет разрабатывать значительную часть более дорогих запасов. До сих пор, чтобы стимулировать добычу, государство предоставляло компаниям многочисленные льготы. Например, в прошлом году «Роснефть» добилась снижения ставки НДПИ для Самотлорского месторождения на 350 млрд руб. в течение десяти лет. Компания обещает компенсировать выпадающие доходы за счет роста добычи, а значит, и налоговых поступлений. По оценкам Vygon Consulting, в 2016 году нефтяники получили льготы на 400 млрд руб., или треть добываемой нефти.

НДД принципиально отличается от существующей системы налогообложения. Новый налог будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, ставка составит 50%. При этом реформа позволит компаниям частично отказаться от НДПИ, а в некоторых случаях — отсрочить уплату этого налога до полного возмещения капитальных затрат. В итоге налоговая нагрузка для разных месторождений снизится и будет составлять от 15 до 36% от выручки, сообщало Минэнерго. По данным министерства, к 2025 году это позволит нефтяным компаниям дополнительно разработать 5 млрд т​ нефти, увеличить коэффициент извлечения нефти и налоги в бюджет.

Пока НДД планируется ввести в пилотном режиме для отдельных месторождений. Это новые и зрелые участки в ЯНАО, новые проекты в Иркутской области, Красноярском крае, НАО, зрелые месторождения в Тюменской области, ХМАО, Коми, а также месторождения, на которые сейчас распространяется льготная ставка экспортной пошлины.