РАР предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

Росалкогольрегулирование решило подтолкнуть продавцов пива перерегистрироваться в юрлица. По мнению регулирующего органа, так будет легче контролировать пивной рынок

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Росалкогольрегулирование (РАР) выступило с инициативой запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы регулятора.

Речь идет о презентации под названием «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год». В ней служба обозначила основные проблемы пивного рынка России. Среди них названы рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции», пишет издание.

​Для решения этих проблема регулятор, в частности, предлагает запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом. Источник «Известий» в РАР пояснил, что основная идея заключается в том, чтобы подтолкнуть индивидуальных предпринимателей перерегистрироваться в юридические лица.

В частности, рассчитывают в РАР, для них повысится ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции. Для сравнения, согласно КоАПу, юрлицам за такое нарушение грозит до 100 тыс. руб. штрафа, в то время как для индивидуальных предпринимателей — до 10 тыс. руб.

В Росалкогольрегулировании и Минфине (ему подчиняется РАР) на запрос «Известий» не ответили.

Об инициативе РАР запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом сообщалось и ранее. В частности, об этом в ноябре 2016 года РБК рассказывали сразу несколько источников на алкогольном рынке. Газета «Коммерсантъ» тогда же писала о подготовленном проекте закона о таком запрете. Согласно проекту документа, запрет предлагалось ввести с 1 июля 2017 года.