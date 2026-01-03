Трамп заблокировал сделку по полупроводникам ради нацбезопасности

Трамп заблокировал сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo, которая была заключена в 2024-м. Он объяснил свое решение опасениями за нацбезопасность страны из-за гражданина Китая среди учредителей HieFo

Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку в сфере полупроводников между компаниями Emcore и HieFo. Указ опубликован на сайте Белого дома. Американский лидер объяснил свое решение возможными рисками для нацбезопасности страны.

Компании в 2024-м объявили о приобретении HieFo бизнеса полупроводников Emcore, а также производственных мощностей по изготовлению пластин из фосфида индия. Сумма сделки составила $2,9 млн. Теперь Трамп ее аннулировал.

«Имеются достоверные доказательства, позволяющие мне полагать, что корпорация HieFo <...> контролируемая гражданином Китайской Народной Республики <...> может предпринять действия, угрожающие национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в новом указе главы Белого дома.

В течение полугода HieFo должна будет отказаться «от всех интересов и прав на активы Emcore, где бы они ни находились», включая контракты, запасы, материальное имущество, запчасти, основные средства и дебиторскую задолженность, сказано в публикации.

Этот шаг предпринят в рамках усилий США по противодействию тому, что они называют доминированием Китая в полупроводниковой промышленности, пишет The Hill. В прошлом месяце администрация Трампа объявила о введении пошлин на импорт китайских полупроводников с июня 2027 года.

В августе 2025-го Трамп объявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт микросхем и полупроводников. Американский президент сообщил, что от пошлин будут освобождены компании, которые возьмут на себя обязательства по строительству в США. Пошлины Трампа могут нанести ущерб производителям полупроводникового оборудования более чем в $1 млрд в год, писал Reuters.

Emcore — это американская технологическая компания, известная в первую очередь как поставщик высокотехнологичных компонентов для аэрокосмической, оборонной и оптической промышленности. Помимо этого, она ранее выпускала чипы и производила пластины из фосфида индия (InP), которые используются в оптической связи и других высокочастотных приложениях.

HieFo в свою очередь ориентируется на разработку и производство фотонных и оптических чипов для телекоммуникаций, сетей данных и ИИ-связи. Среди основателей компании — бывший вице-президент по инженерии из Emcore Гензао Чжан, и поэтому предприятие приобрело большую часть команды и активов, связанных с полупроводниковым бизнесом у Emcore.